29. März 2019, 18:56 Uhr Kurzkritik Familienfest

"The Boss Hoss" feiern Party im Zenith

Von DIRK WAGNER

"Wer muss morgen arbeiten?", fragt der Gitarrist Sascha Vollmer kurz nach 22 Uhr. Als wäre es ihm eine besondere Ehre, dass sogar an einem Donnerstagabend immerhin zwei Drittel der Zenith-Halle gefüllt sind. Die Frage, wer morgen in die Schule oder gar in den Kindergarten muss, stellt er leider nicht. Ob die mit dieser Frage angesprochenen Zuschauer dann überhaupt noch die Energie gehabt hätten, ähnlich laut und ausgelassen wie ihre Eltern zu jubeln?

Weil die beiden Frontmänner der Country-Pop-Formation The Boss Hoss aus Berlin nämlich auch in den entsprechenden Fernsehformaten zugegen sind, scheint die Vorstellung aufgekommen zu sein, deren Konzerte könnten gar kinderfreundliche Familienfeste sein. Entsprechend viele kleine Zuschauer sind deshalb von Papa geschultert oder von der Mama getragen zu sehen. Nicht alle übrigens mit einem Gehörschutz ausgestattet. Spätestens aber, wenn die Kinder sichtbar mit der eigenen Müdigkeit kämpfen, derweil ihr Interesse am Konzert ohnehin nicht mehr so doll ist, hätten eigentlich auch die beklopptesten Eltern erkennen müssen, dass diese Rockshow trotz der vielen Cowboy-Hüte nun wirklich kein Kinderfasching ist. Doch wer will schon wegen ein paar mitgebrachter Kinder ein so großartiges Konzert verlassen wie das von Boss Hoss, die optisch und akustisch die gesamte Rockgeschichte in eine einzige Country-Rock-Party verwandeln. Inklusive des Gastauftritts von Seasick Steve, der mit seinen selbstgebastelten Gitarren schon im Vorprogramm überzeugte.

Nun hockt Seasick Steve mit einer aus einem Waschbrett gebauten Gitarre zwischen den Frontmännern Alec Völkel und Sascha Vollmer und fragt: "Can You Cook?" Und wie diese Band kochen kann! Irgendwann werden das vielleicht auch die mitgebrachten Kinder kapieren. Bis dahin werden sie aber hoffentlich ausreichend Gelegenheit finden, ihre Eltern mit entsprechenden Lärmattacken gleichfalls vom Schlaf abzuhalten.