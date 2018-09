13. September 2018, 18:51 Uhr Kurzkritik Expressiv

Überragend: Zu sehen und zu hören ist Natalya Boeva von dieser Spielzeit an am Staatstheater Augsburg.

Mezzosopranistin Natalya Boeva gewinnt ARD-Musikwettbewerb

Von Klaus Kalchschmid

Es war ein wohlverdienter erster Preis für Natalya Boeva. Die Russin sang nicht nur in den Vorrunden mit einem in allen Lagen klangvollen Mezzo überragend, sondern verblüffte im Finale des ARD-Musikwettbewerbs mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Andriy Yurkevych erneut mit einer klugen Programmierung: Im Prinzregententheater ließ sie "Es ist vollbracht" ("Johannes-Passion") die auf Bach Bezug nehmende Klage der vergewaltigten Lucretia Brittens folgen, beides mit eigenem Ausdruck gesungen; nicht minder expressiv und technisch erneut souverän war sie im "O don fatal" die sich selbst anklagende Eboli aus "Don Carlos". Ab dieser Spielzeit ist Boeva am Staatstheater Augsburg zu erleben.

Zu Recht konnte der Bassbariton Milan Siljanov mit einem zweitem sowie dem Publikumspreis dicht aufschließen und noch einmal zeigen, wie viele Seiten in ihm stecken: sei es der stolze, eitel kraftstrotzende Escamillo mit glanzvoll leuchtenden Spitzentönen, ein wie mit zusammengebissenen Zähnen dem Grafen drohender Figaro Mozarts oder der resignierte Philipp II. Verdis, für den er leise Töne und fast fahle Farben fand. Man darf auf seine Aufgaben als Ensemble-Mitglied der Bayerischen Staatsoper gespannt sein.

Ebenfalls verdient mit einem dritten Preis ausgezeichnet wurden Ylva Sofia Stenberg und Mingjie Lei. Die schwedische Koloratursopranistin versah "Caro nome" der Gilda mit zarten Pastelltönen, blieb zwar der Königin der Nacht ("O zittre nicht") ein wenig den Nachdruck schuldig, gab aber mit Verve ein ausgelassenes "Glitter and be gay" aus Bernsteins "Candide" zum Besten. Ab dieser Spielzeit gehört sie dem Ensemble des Staatstheaters Hannover an. Auch der feine lyrische Tenor Mingjie Lei aus China hatte in den Vorrunden immer wieder verzaubert, jetzt überzeugte er zwar mit einem wunderbar schüchternen Pylades ("Iphigénie en Tauride"), ließ bei der Baumeister-Arie des Belmonte ("Ich baue ganz auf deine Stärke") bei aller Präzision aber ein wenig das Selbstbewusstsein vermissen und traf die neun hohen C's im "Ah! Mes amis" aus "La Fille du Régiment" sicher, aber nicht mit dem Aplomb, dessen er fähig ist.