10. Juni 2019, 18:51 Uhr Kurzkritik Endgültig versenkt

Ballett "Atlantis" am Gärtnerplatztheater uraufgeführt

Von Eva-Elisabeth Fischer

Karl Alfred Schreiner, Ballettchef des Gärtnerplatztheaters, machte sich allerlei (krause) Gedanken, wie die Welt in einem Ballett zum Besseren zu traumtanzen sei. Dabei stieß er auf den Mythos Atlantis. Das Ergebnis: Die Uraufführung eines zweiteiligen "Expeditionsballetts" gleichen Namens. Um des schönen Märchens willen unterschlägt er das böse Ende der paradiesischen Insel, die ja zerschlagen und auf immer versenkt wurde wegen der Großmannssucht ihrer Herrscher.

Egal, denn ohne die Programmheftnotizen verstünde man nur in Bruchstücken, was Schreiner mit "Atlantis" erzählen will. Unter gigantischer Scheinwerferbatterie also wird in Teil I ein Labor sichtbar, in dem sich Forscher in weißen Schutzanzügen zu einfältigen Reihen und Blöcken zusammentun. Im überdimensionierten Reagenzglas über ihnen windet sich ihr Forschungsobjekt, ein weiblicher Homunkulus (Isabella Pirondi). Dieses Wesens erbarmt sich einer der Wissenschaftler (Luca Seixas) und begibt sich mit der Schönen auf eine Schiffsexpedition. Sturmumtost inmitten einer sich blinkend wellenden Plastikplane, landet er schließlich in Teil II in märchenhaften Gewässern. Dort kringeln sich glücklich krauchende Menschlein auf dem (Meeres-)Boden.

Doch ist das alles, immerhin untermalt von anspruchsvollen und von Michael Brandstätter höchst differenziert dirigierten zeitgenössischen Kompositionen, nicht mehr als Behauptung. Wie auch der nachzulesende gedankliche Überbau, wonach "Atlantis" als Metapher für die Stürme im menschlichen Innern zu lesen sei. Es beeindruckt der fantastische Einsatz von Musikern und Tänzern, aber mehr noch die bombastische Bühnenmaschinerie, die nun endlich reibungslos funktioniert. Am Schluss schauen die Tänzer in ein großes Loch, in die Versenkung. Also dorthin, wo große Teile von Karl Alfred Schreiners auch choreografisch völlig unbedarftem "Atlantis" am besten aufgehoben wären.