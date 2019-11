Schon nach den ersten Takten Mozart des Pittsburgh Symphony Orchestra, das gerade auf Europatournee ist, merkte man auf, denn es kündigte sich eine besondere Klangkultur an. Als dann auch noch der Pianist Lang Lang am Steinway die ersten Takte des c-Moll-Klavierkonzerts (KV 491) als Manifest einer dunklen Leidenschaft spielte, wie sie bei Mozart selten ist, schließlich bald über die drohenden verminderten Septakkorde irisierende Spannung aufbaute, war das der Beginn eines großen Abends in der Philharmonie im Gasteig. Mit der Versenkung in die Introvertiertheit der schmerzlichen Seitenthemen des Es-Dur Larghetto gegen das kämpferische aufbegehrende Hauptthema focht Lang Lang dann im zweiten Satz bewegend die Auseinandersetzung zwischen Hell und Dunkel aus.

Was Lang Lang von vielen Star-Pianisten unterscheidet, ist seine emotionale Identifikation mit der Musik, die er so unbekümmert und sichtbar ausstrahlt, dass sie oft das Missvergnügen eher zerebral zentrierter Geister erregt. Zu Unrecht - denn sie zeigt nur, was schon der Bach-Sohn Karl Philipp Emanuel forderte, dass nur ein Spieler, der auch selbst bewegt ist, das Publikum bewegen könne. Im Variationsfigurenwerk des Finalsatzes mit einer ausgelassenen Coda kam dann auch noch seine animierte Kontaktsuche mit dem Orchester dazu. Seiner entfesselten Virtuosität ließ er zuletzt in zwei kurzen Zugaben freien Lauf. Was bereits bei Mozart so beeindruckte, wurde dann in Anton Bruckners letzter, unvollendeter Sinfonie zum Ereignis. Manfred Honeck, der Österreicher, der seit 2008 Chef in Pittsburgh ist, führte mit seinem Orchester eine überwältigende Bruckner-Kompetenz vor. Er steuerte es durch die dramatischen Muster der Steigerungswellen, grimmig bis spukhaft im Fis-Dur Scherzo, mirakulös in den subtilsten Abtönungen des Schluss-Adagios und orgiastisch in den Forte-Ausbrüchen: eine Demonstration amerikanischer Orchesterpotenz und ein atemberaubender Bruckner.