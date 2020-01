Jetzt also Drama, das ganz große Kino. Das dachte man sich beim ersten Hören von "All Mirrors". Dem neuen Album von Angel Olsen, für das sich die amerikanische Sängerin, Gitarristin und musikalische Verwandlungskünstlerin ein 14-köpfiges Orchester mit ins Studio genommen hat. Dass sie die Songs daraus nun live in den ausverkauften Kammerspielen und damit auf einer Theaterbühne vorstellte, schien da nur konsequent. Als visuellen Verstärker gab es zudem eine große Treppe, die so aussah, als könnte darauf jeden Moment Gloria Swanson, Zsa Zsa Gabor oder eine andere Hollywood-Diva herunterwandeln.

Angel Olsen kam - ganz in Schwarz, in einem Top mit langen Fransen und mit hochgesteckten Haaren - dann aber doch brav von der Seite. Weil die Treppe nur eine Foto-Attrappe war. Auch ein Orchester hatte die 33-Jährige nicht dabei, aber immerhin eine Geigerin und eine Cellistin, und dann noch vier Musiker an Bass, Gitarre, Schlagzeug, Synthesizer und E-Piano. Was in der Konsequenz bedeutete, dass bei neuen Stücken wie "Lark" und "Impasse" statt der Geigen eher die E-Gitarren aufbrausten und der opulente Schmachtfetzen-Orchester-Pop zu wuchtigem Folkrock mutierte.

In Verbindung mit Olsens melodramatischem Gesang ergab das bei den ersten vier, ohne Zwischenworte vorgetragenen Liedern eine leichte Pathos-Überladung, die Olsen dann aber sogleich mit einem sympathischen "So, wir sind jetzt damit fertig" aufbrach. Auch mit Bemerkungen zum Corona-Virus holte sie einen aus ihren Dramen in die Gegenwart zurück. Oder mit dem Scherz, dass es hier einen Tee geben soll, der "Bier" heißt. Ältere Stücke wie "Shut Up Kiss Me" gab es auch, "Pops" spielte sie alleine am Klavier. Das zeigte, ähnlich wie auch das eher Synthie-lastige "Summer" oder das balladeske, fast schon Crooner-hafte "Chance" am Schluss: Den Pomp, den braucht es gar nicht für die Überwältigung. Dazu reichen schon ein paar Akkorde und Olsens eindringliche Stimme.