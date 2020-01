"Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch", zitiert die Schauspielerin Sandra von Ruffin den Philosophen Adorno im Carl-Orff-Saal des Gasteigs. Die griechische Sängerin Maria Farantouri, die seit dem 16. Lebensjahr die Stimme des Komponisten Mikis Theodorakis ist, singt hier mit dem aus Tel Aviv stammenden Tenor Assaf Kacholi auch die von Theodorakis komponierte "Mauthausen-Trilogie". Dieser Liederzyklus basiert auf Gedichten, die der KZ-Überlebende Iakovos Kambanellis schrieb, als gemäß Adorno jede Ästhetisierung des Schreckens eine Verharmlosung der Nazi-Verbrechen war.

Doch noch 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz nähren jene Gedichte nun ein Bewusstsein, das über bloße Geschichtskenntnis hinaus geht. Wenn etwa ein Gefangener sich im "Lied der Lieder" nach einer Jüdin erkundigt: "Ihr Mädchen von Auschwitz, und von Dachau ihr Mädchen, habt ihr nicht meine Liebste gesehen?" Kammermusikalisch begleitet auf Klavier, Cello und Holzblasinstrumenten, antwortet Farantouri: "Wir sahen sie auf einer weiten Reise."

Ruffin, Tochter der Sängerin Vicky Leandros, übersetzt den griechischen Text ins Deutsche und rezitiert im weiteren Verlauf des Abends Paul Celans Todesfuge. Wobei ihr Vortrag dieser bedeutenden Nachkriegslyrik leider nicht der einzige Schwachpunkt eines sorgsam zusammengestellten, aber schludrig dargebotenen Liederabends ist. Wenn Farantouri etwa mit Kacholi Leonard Cohens "Dance Me To The End Of Love" singt, wirkt das so, als würde sie den Text zum ersten Mal proben. Der geplante Zwiegesang zerfällt da in zwei Gesänge, die zwar für dieselbe Sache, aber eben nicht gemeinsam stimmen. Erst, als der Komponist und Veranstalter Alexandros Karozas das Ensemble zum Ende mit seiner Bouzouki ergänzt, wächst die "Joan Baez des Mittelmeers" wieder zu der erhabenen Stimme, die sie trotz altersbedingter Einbußen allein schon ihrer Persönlichkeit wegen ist.