2. November 2018

David Eugene Edwards und Alexander Hacke im Strom

Von Jürgen Moises

Das mit den Sonnenbrillen haben sie tatsächlich durchgezogen. Respekt! Die Rede ist von David Eugene Edwards und Alexander Hacke, die man auf dem Cover ihres gemeinsamen Albums "Risha" mit den Sonnenbrillen sieht. Die man auf allen Presse- und Promotion-Bildern mit den Sonnenbrillen sieht. Und die selbige nun auch bei ihrem Konzert im locker gefüllten Strom aufhatten, wo sie "Risha" live vorstellten. Dazu kamen bei Edwards noch ein Stirnband und bei Hacke ein schwarzer Hut, den dieser gemeinsam mit der Brille nur ein einziges mal kurz absetzte, um sich mit einem Tuch den Schweiß vom Kopf zu wischen.

Die gleiche Konsequenz ließen die beiden Musiker auch musikalisch walten. Edwards, den man von seiner früheren Band 16 Horsepower und seinem Soloprojekt Wovenhand kennt, an Gitarren, Bouzouki und am Mikrofon. Und Hacke, der als Gitarrist und Bassist der Einstürzenden Neubauten bekannt wurde, an Synthesizer, Sampler und Drummachine. Die führende Rolle ist dabei eindeutig David Eugene Edwards zugewiesen, dessen beschwörender Gesang und biblisch, kabbalistisch, mystisch aufgeladene Texte das Konzert sehr deutlich prägen. Das musikalische Ergebnis, eine oftmals faszinierende Symbiose aus Neo-Folk, Industrial, Ambient und arabischen Einflüssen, bekommt vor allem bei krachigen Stücken wie "The Tell" eine spürbare Dringlichkeit.

In ruhigeren Liedern wie "Helios" ist teilweise aber auch der Ethnokitsch nicht weit. Und wenn Edwards dazu ritualistische Gesten vollführt, wirkt das wie eine hermetische, eigene Welt. Dafür gibt es mit "Hutterite Mile" und "Straw Foot" zwei alte 16-Horsepower-Stücke als "Türöffner", und von Hacke ab und zu ein verschmitztes Lächeln, das er in Richtung Publikum wirft. Trotzdem: Wem auch schon die Musik von Wovenhand ein Stück weit zu pathetisch und bedeutungsschwanger war, der fühlt sich, trotz mitreißender Momente und passend zu den Sonnenbrillen, hier doch ein bisschen ausgeschlossen.