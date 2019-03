5. März 2019, 18:29 Uhr Kurzkritik Durchlebt

Der BR-Chor singt Antonín Dvořáks "Stabat Mater"

Von Klaus Kalchschmid

Über eine halbe Minute hinweg nur ein einsam in verschiedenen Lagen wiederholter Ton fis; dann erst die zarte, traumhafte Melodie "Stabat Mater dolorosa": Man muss schon ein so großartiger Liedpianist wie Julius Drake sein, um den wie aus dem Nichts hereinwehenden Beginn von Antonín Dvořáks "Stabat Mater" in der erst vor zehn Jahren edierten Urfassung für Soli, Chor und Klavier so geheimnisvoll aufregend zu spielen. Auch später vermisste man nie das große Orchester, weil Drake feinste Klangräume öffnete und damit die Intimität dieser einstündigen Klage Mariens um Jesu in ihrer Universalität des Schmerzes einer Mutter oder auch eines Vaters um sein totes Kind berührend stützte: Wenige Monate nachdem seine Tochter Josefa die Geburt nur um zwei Tage überlebte, begann Dvořák 1876 mit der Komposition seines Klagegesangs; zwei weitere Kinder starben blutjung, bevor er seine Komposition um die Teile "Tui nati vulnerati", "Fac me vere tecum stare" und "Virgo virginum praeclara" ergänzte.

Letztere hatte nun die Slowakin L'ubica Čekovská neu komponiert, und da sie immer wieder tonal und durchaus singbar gefasst waren, bildeten sie keinen Fremdkörper, konnten sich aber auch nicht produktiv reiben, blieben vielmehr erstaunlich neutral. Ohne Text hätte man kaum ahnen können, dass es sich hier um die Mittelteile eines "Stabat Mater" handelt.

Ganz anders Dvořáks sieben Sätze, die in ihrer wunderbaren Melodik und manchmal fast bohrenden Wiederholungssucht Schmerz und Trost verkörpern. Sie bilden eine Einheit und bedürfen keiner Ergänzung, zumal wenn unter Leitung von Howard Arman so wunderbar gesungen wird wie vom BR-Chor und Solisten im Prinzregententheater. Julia Kleiter schwebte mit feinem Sopran über allen, die Altistin Gerhild Romberger steuerte warme Farben in der Tiefe bei, der russische Tenor Dmitry Korchak tendierte mit Schmelz in der Stimme fast zu sehr Richtung Oper, während Tareq Nazmi ein sonores Bass-Fundament beisteuerte.