5. März 2019, 18:29 Uhr Kurzkritik Durchdacht

Das Branford Marsalis Quartet im Prinzregententheater

Von Oliver Hochkeppel

Die Anzugjacken der vier stets konservativ bekleideten vier Herren des Branford Marsalis Quartet erweisen sich mehr und mehr als Gradmesser ihrer Münchner Konzerte. Vor Jahren lieferten sie eine müde Vorstellung ab, als sie die Sakkos anbehielten; zuletzt legten sie die schon während der ersten Nummer ab und triumphierten; jetzt fingen Bassist Eric Revis und Drummer Justin Faulkner im Prinzregententheater schon ohne an, Marsalis selbst entschlüpfte dem Jackett nach dem ersten, Pianist Joey Calderazzo nach dem zweiten Stück - sie hatten also wieder etwas vor und liefen entsprechend warm.

Das aktuelle Projekt von Branford Marsalis ist gewissermaßen eine Versöhnung der Jazztradition mit ihren modernen Infragestellungen. Das zeigte schon das programmatische, in einen futuristischen Freejazz lappende Post-Bop-Stück "Dance of the Evil Toys", mit dem das Quartett das Konzert eröffnete - wie es auch der Opener des neuen Albums "The Secret between the Shadow and the Soul" ist. Noch offensichtlicher aber wurde das durch die Zusammen- oder besser: Gegenüberstellung des Programms. Auf den Up-tempo-Bop folgte eine fast schon kitschige Rumba-Ballade ("Cianna"), darauf ein stark synkopierter Neo-Blues ("Snake Hip Waltz"), erneut gekontert von einer neoklassischen Rhythmus-Studie ("Nilaste", geschrieben vom Bassisten Eric Revis).

Zum umjubelten Kulminationspunkt wurde, der Logik dieses Programms folgend, eine Standard-Interpretation: Die ironische Überbetonung der Melodie und die kunstvolle Dehnung der Songstruktur machte aus "On the Sunny Side of the Street" ein "On the Funny Side of the Street". In der Zugabe wiederholte sich diese lust- und humorvolle Vergangenheitsbewältigung mit "Bei mir bist Du schön". Alles an diesem Konzert war klug durchdacht und strukturiert, und doch zugleich für den grandiosen Spielwitz dieser vier Ausnahmemusiker offen gehalten. Was Jazz-Champions-League ergab, mindestens Halbfinale.