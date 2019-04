12. April 2019, 18:54 Uhr Kurzkritik Durch die Blume

Das Aidskonzert im Prinzregententheater

Von Andreas Pernpeintner

Der Weg, den der Blumenstrauß des Cellisten Kian Soltani zurücklegt, ist bezeichnend für die Sinnhaftigkeit des konzertanten Blumenrituals. Soltani hat Tschaikowskys Rokoko-Variationen hinreißend gespielt. Lyrisch im Aussingen der Melodiebögen, und je heftiger die Schwierigkeit, desto leichtfüßiger wurde sein Ton. Grandios. Nun steht er beim 13. Aids-Konzert im Prinzregententheater vor dem Münchener Kammerorchester und kriegt diesen überbordenden Strauß vors Gesicht gehalten. Ihn nehmen und an Konzertmeisterin Yuki Kasai weiterreichen, ist eine Bewegung. Die gibt ihn ihrem Pultnachbarn, der ihn am Bühnenrand auf einem Klavierhocker platziert. Am Ende liegt der Strauß unter Kasais Stuhl. Hundert Prozent der Abendeinnahmen kommen der Aidshilfe zugute. Alles für den guten Zweck - und für Blumen.

Die nächste Blumenspende erhält die Pianistin Elisabeth Leonskaja. Sie gibt Mozarts Klavierkonzert KV 271 wunderbar geschmeidig. Nichts ist überkandidelt, nichts überprägnant, nichts zu weich. Das Kammerorchester geht auf diese Interpretationsauffassung unter der Leitung von Clemens Schuldt aufmerksam ein und erzielt doch einen eigenständigen Effekt, indem es stets eine Spur herber agiert als die Pianistin. Das ergänzt sich gut. Leonskaja zupft dann zwei Blumen aus ihrem Gebinde, eine erhält wieder Kasai.

Wer sich wirklich über ihren Strauß zu freuen scheint, ist die Sopranistin Dorothea Röschmann. Sie singt "Dich, teure Halle" sowie "Allmächtige Jungfrau" aus dem "Tannhäuser" und erzielt berückende Aussagekraft. Ein Vergnügen ist auch, wie das schlank besetzte Kammerorchester in der "teuren Halle" plötzlich mit breiter Brust die große Wagner-Keule schwingt. Dann eilt das Klavierduo Lucas und Arthur Jussen aufs Podium und stielt mit Poulencs famosem Konzert für zwei Klaviere FB 61 allen die Schau. Selbstredend sind Blumen für zwei so junge Herren das ideale Präsent. Die beiden schnuppern artig.