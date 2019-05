2. Mai 2019, 18:49 Uhr Kurzkritik Duft des Ruhms

"Mumford & Sons" tun sich in der Olympiahalle ungewöhnlich schwer

Von Vivian Harris

Je größer die Konzerthalle, desto biederer ist manchmal die Show. Das mag an Pärchen mittleren Alters liegen, die in der Menge noch ein Erinnerungsselfie schießen, oder daran, dass man die Sitze zum Tanzen erst hochklappen muss, oder an dem dezenten Bratwurstgeruch, den man vom Essensstand noch immer in der Nase hat. Mumford & Sons gaben sich in der ausverkauften Olympiahalle immerhin größte Mühe, den Abend alles andere als bieder zu gestalten - leider nur mit mäßigem Erfolg. Vor fast zehn Jahren galt das Quartett aus London um den Pastorensohn Marcus Mumford noch als Hoffnungsträger eines in die Jahre gekommenen Genres. Dem mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichneten Debütalbum "Sigh No More" entsprangen Nu-Folk-Hits wie "The Cave" oder "Little Lion Man" (bei letzterem entsteht auch der musikalische Höhepunkt des Abends: Das begeisterte Publikum singt unabsichtlich zweistimmig mit). Danach folgten drei weitere Langspieler, im November letzten Jahres der vierte mit dem passenden Namen "Delta". Nach ihm ist auch die Tour benannt. Viele dieser neuen Songs, beispielsweise "Beloved", erinnern stark an Stadionhymnen im Stil von Coldplay, und lediglich die schmerzerfüllten Gesichtsausdrücke von Mumford und Co. lassen auf einen bedrückenden Inhalt schließen, die Sitze bleiben unten.

Weitere Songs aus zehn Jahren Bandgeschichte bereiten die Engländer gemeinsam mit einer siebenköpfigen Band auf. Mal setzt sich Marcus Mumford dafür auch selbst ans Schlagzeug, das poprockige "Ditmas" singt er zwischen den Zuschauertribünen, und für eine Coverversion von "Blood" holt er die Vorband Gang of Youths auf die Bühne. Ach ja, Konfetti gibt es auch noch. Dafür aber vergleichsweise wenig Interaktion mit dem Publikum, und auch der Versuch, Intimität zu schaffen, wirkt ziemlich unkreativ: Mumford und seine Bandkollegen Ben Lovett, Ted Dwane und Winston Marshall stehen um ein Mikrofon herum, allein eine Gitarre begleitet ihren charakteristischen mehrstimmigen Gesang. Improvisation gibt es ansonsten aber so gut wie keine, man hält sich streng an die bekannten Albumversionen der Songs. Musikalisch kann das schon mal öde werden, aber zum Glück kann man sich bei aufkommender Langeweile ja eine Bratwurstsemmel holen.