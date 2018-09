10. September 2018, 18:59 Uhr Kurzkritik Dreisamkeit

Klaviertrio: Der erste Durchgang beim ARD-Wettbewerb

Von Harald Eggebrecht

Die Balance zwischen den zwei Streichern Violine und Violoncello und dem Klavier sei ein Ergebnis langer Arbeit, hat der berühmte Triomeister Menahem Pressler gesagt, der spiritus rector und Pianist des legendären Beaux Arts Trios. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich relativ selten eine stabile Formation im umkämpften Musikbetrieb so durchzusetzen vermag, wie es dem Beaux Arts Trio gelang. Kein Wunder, dass während des ersten Durchgangs beim ARD-Wettbewerb im Großen Saal der Musikhochschule der legendäre Name immer wieder mal fiel, besonders dann, wenn sich bei den antretenden Formationen schnell herausstellte, dass mal das Klavier, mal die Violine, mal das Violoncello das Übergewicht hatte. Dabei lag es häufig nicht so sehr an der Lautstärke, sondern viel mehr an der Inspiration.

Ein Trio von Joseph Haydn und eines aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mussten geboten werden: Einmal also rhythmischer Witz, Klarheit der Phrasierung, plötzliche Laut-Leise-Kontraste und instrumentale Geistesgegenwart bei Haydn; zum anderen Ausdrucksheftigkeit wie impressionistisches Raffinement, explosive Virtuosität wie existenzielle Dringlichkeit, Klangvolumen wie Verfremdungseffekte etwa bei den Trios von Mieczyslaw Weinberg, Bohuslav Martinů oder Nikolaj Roslawets. Das höchst originelle Trio von Charles Ives, 1911 vollendet und vier Jahre später noch einmal revidiert, in dem eine Menge amerikanische Folk Songs angedeutet werden oder sich "Konsonanz" als ironisch wildes Zusammenspiel der drei entpuppt, wurde gleich viermal geboten, etwa vom koreanischen Cascara Trio, das Haydns Witzigkeit ebenso traf wie Ives' kauzigen Humor. Weinbergs Trio von 1945 ist dagegen tragische Bekenntnismusik, die durchaus mit Inbrunst erfüllt wurde, sehr überzeugend vom Lux-Trio aus Korea. Insgesamt haben zehn von 17 Ensembles die zweite Runde erreicht, in der es dann um Mozart, Romantik und Zeitgenossen geht.