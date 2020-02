Geht gar nicht mal so gut los mit dem Nils Heinrich. Will der uns doch tatsächlich seine ganz persönliche Nach-Wende-Geschichte erzählen, schlappe drei Jahrzehnte danach! Och nö, du. Typischer Satz: "So war das nämlich damals." Doch was schlimm nach Opa-erzählt-mal-wieder-vom-Krieg klingt, wird dann doch sehr lustig. Was weniger am Thema als an Heinrich liegt. Der hat nämlich einen sagenhaft lakonischen Ton am Leib, kann auch albern, wird aber gern auch mal richtig drastisch und verfügt dazu über eine herrlich nölende Stimme, mit der er zur Gitarre in bester Element of Crime-Manier vor sich hinknödelt. Und siehe da: Da wirkt diese erdenschwere Wende-Retrospektive plötzlich beinahe federleicht.

"Deutschland einig Katerland - 30 Jahre Besuch von drüben" heißt das laut Ankündigung "lustige Jubiläumsprogramm" Heinrichs. Der stammt aus dem Südharz, lief als Kind mit Pionierhalstuch, im blauen Hemd und mit Waffe in der Hand durch den real existierenden Sozialismus, war Konditorgeselle und 18, als die Mauer fiel und sich nicht nur sein Leben dezent veränderte. All die traurigen Geschichten, die dieser Umbruch im Einheitsjubeltaumel auch mit sich brachte, verschweigt Heinrich nicht, kapriziert sich aber auf einige noch nicht toterzählte Aspekte. Was man nach dem Mauerfall plötzlich alles über die DDR lernen konnte! Dass dieser Stalin gar nicht sooo brüderlich war. Oder die Desillusions-Trabi-Tour gen Westen, ins gelobte Land: "1990 würde ein Traum in Erfüllung gehen - und dann standen wir in Kassel!"

Der wahrlich bunte Abend in der Lach- und Schießgesellschaft hat aber auch ernste Seiten, zum Beispiel, wenn Heinrich fragt, wie es gewesen wäre, wenn nicht nur die Ostdeutschen von vorn angefangen hätten, sondern auch die Westdeutschen? Wenn man statt der Wehr- eine Zivildienstpflicht eingeführt hätte, mit Ossis, die im Westen dienen und umgekehrt? Zu spät, aus und vorbei, Kind im Brunnen. Und der Heinrich singt dazu. Einen Zusatztermin gibt es am 15. Mai.