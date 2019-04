2. April 2019, 18:46 Uhr Kurzkritik Der erste Tag

Ludovico Einaudi und sein "Seven Days Walking" im Gasteig

Von Michael Stallknecht

Bei der Zugabe muss alles raus. Nicht bei dem älteren Herrn am Klavier, der weiter seine leisen Pattern perlen lässt. Aber irgendwo da oben im Dunkeln ist anscheinend jemand derart ins Weinen geraten, dass er - oder eher, dem Vernehmen nach, sie - sich nun geräuschvoll die Nase putzen muss. Der ältere Herr nimmt es mit einem gütigen Lächeln zur Kenntnis. Schließlich ist es ansonsten so still wie selten in der seit Monaten ausverkauften Philharmonie des Gasteig.

Keine Frage: Die Beziehung zwischen Ludovico Einaudi und seinem Publikum ist ein Phänomen. Sein neues Album "Seven Days Walking: Day One", das er hier vorstellt, war mit zwei Millionen Klicks allein am Erstveröffentlichungstag das bisher schnellstgestreamte klassische Album. Dabei ist "Day One" nur der erste in einer Reihe von insgesamt sieben, die Einaudi von März bis September momentan im Monatsrhythmus veröffentlicht. Aufgenommen wurde der siebenstündige Klavierbandwurm im Entspannungsressort Schloss Elmau, die Anregung dazu fand Einaudi bei Spaziergängen in der Natur, in der sich alles ändert und zugleich alles gleich bleibt.

So wie in seiner Musik, mit der der italienische Minimal-Pianist seit zwanzig Jahren dem Prinzip der potenziell endlosen Variation huldigt. Ludovico Einaudi bricht Dur- und Mollakkorde, vorwiegend leise, mit nur gelegentlichen Ansätzen von Melodischem. Die Videoleinwand im Gasteig zeigt eine langsame Zugfahrt durch endlosen Schnee, ansonsten leuchten außer der Notbeleuchtung nur drei Lichtkegel: einer für Einaudi, zwei weitere für den Geiger Federico Mecozzi und den Cellisten Redi Hasa, die die Klavierschleifen manchmal verdoppeln. Gelegentlich bricht Einaudi ab, um nach dem Applaus ohne Aufstehen einzusteigen in die nächste Variation.

Eineinhalb Stunden geht das so, bis Ludovico Einaudi und die beiden Streicher ein wenig lauter werden, rockiger im Sound. Jetzt ist es aus, weiß das Publikum. Eine Viertelstunde spielt er noch, dann wartet der Zug zum nächsten ausverkauften Konzert.