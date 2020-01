"Wir werden so ein bisschen Retrospektive machen." Das sagt der Slime-Sänger Dirk Jora, nachdem er mit seiner Band im ausverkauften Hansa 39 ein Potpourri aus drei alten Stücken aus den Achtzigern herausgehauen hat. Beim Wort "Retrospektive" verhaspelt sich der Hamburger ein bisschen und wiederholt es deshalb noch mal "sauber ausgesprochen". Nicht unbedingt, weil das ein schwieriges Wort ist. Sondern vielleicht eher, weil Punk und Retrospektive nicht so recht zusammenpassen. Denn Punk, das ist Revolution oder "No Future" und nichts für eine nostalgische Vergangenheitsbeschau. Oder?

Aber was will man machen. Slime sind auf ihrer "40-Jahre-Tour". Dirk Jora wird in diesem Jahr 60. Und nachdem die legendäre deutsche Punkband zweimal wiederauferstanden ist, will man Jora, den alten Mitstreitern Michael Mayer und Christian Mevs, Nici und Alex Schwers da nicht wirklich böse sein. Und ihre Gegner machen es ja genauso, als die Jora im Konzert speziell die Mitglieder der von ihm so genannten "NSAFD" ausmacht. Die lassen die Vergangenheit ja ebenfalls nicht ruhen. Da ist es nur gut und wichtig, wenn Slime wie schon in den Achtzigern und Neunzigern antifaschistisch dagegen bollern.

Das machen sie auch noch 2020 überzeugend mit der Überzeugung, dass sie "lieber links versifft als rechts verstrahlt" sind. Sie verwandeln Haltung in ein unterhaltsames Konzert, das sich aus Songs des jüngsten Albums "Hier und jetzt" sowie vielen alten Nummern speist. Im Ohr bleiben neben wiederholten "Alerta, antifascista"-Rufen dabei etwa das prophetische "Die Goldenen Türme" und "Wem gehört die Angst". Beim lautstark mitgegrölten "Störtebecker" denkt man, dass München neuerdings an der Elbe liegen muss, und nach der sechsten und letzten Zugabe "Let's Get United", dass es diesen Aufruf der Vereinigung gar nicht braucht. Denn Slime und ihre euphorischen alten, mittelalten und teilweise erstaunlich jungen Fans - das ist längst eine eingeschworene Gemeinschaft.