11. Dezember 2018, 18:51 Uhr Kurzkritik Charismatisch

Die Camerata Salzburg und Fazil Say im Herkulessal

Von Klaus P. Richter

Vom heroischen Ton Beethovens zum olympischen von Mozart an einem Abend: Fazil Say mit der Camerata Salzburg im Herkulessaal. Und das mit einem Dirigenten nicht am Pult, sondern an der Violine, obwohl Fazil Say am Steinway dem Konzertmeister Gregory Ahss in Beethovens Es-Dur Klavierkonzert durchaus Konkurrenz machte. Das fiel in der großen triumphalen Kadenz des Entrees und der Tutti-Exposition des Orchesters noch nicht auf. Aber schon im sieghaften Marschthema adressierte der emphatische Pianist allerhand Gestisches auch ans Orchester. Das gehört zum unverwechselbaren Charisma seiner ausdrucksintensiven Musikerpersönlichkeit, weit weg vom statuarischen Priestertum vieler Klavierstars aber ganz nah an Beethovens Idee des "Sinfonischen" als lebendiges, dialektisches Miteinander mit dem Orchester. Im langsamen Satz kostete Say aber den feierlichen Gesang im träumerischen H-Dur mit ergreifender Tiefe aus.

Es gab dann noch ein Konzert im Konzert mit den Zugaben von Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin und einer interessanten Eigenproduktion zwischen der Exotik rhythmischer Patterns mit von der Hand gedämpften Saiten und etwas Cool-Jazz-Touch, denn Fazil Say ist bekanntlich auch ein schöpferischer Komponist.

Die Camerata Salzburg, im ersten Satz manchmal nicht immer perfekt synchronisiert zwischen Holzbläsern und Streichern, ließ sich ganz auf das animierte Beethovenspiel ein und musizierte auch Mozarts Jupiter-Sinfonie mit profilierter Diktion. Damit brachte sie das C-Dur, als Schlussbekenntnis von Mozarts sinfonischem Vermächtnis zum Strahlen, brillant im ersten Satz, kokett im Allegretto des Menuetts und feierlich im Fugato des Finales. Feine Holzbläserkünste illuminierten das Andante cantabile, aber nur in manchen Piano-Episoden hörte man noch einen Abglanz des legendären Mozart-Tons mit seinem schwerelosen Cantando aus der Glanzzeit des Ensembles unter der Leitung von Sándor Végh.