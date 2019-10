Seit 1872 werden im Schichtl auf dem Oktoberfest beinahe stündlich lebendige Personen mittels einer Guillotine enthauptet. Natürlich nur als Augenwischerei. Trotzdem stießen sich noch in den 1980ern bayerische Sittenwächter an diesen Jahrmarkttrick, als ihn der Rockmusiker Alice Cooper einmal mehr in seiner Horror-Show verwenden wollte. Jugendliche unter 18 Jahre durften darum nicht in sein Münchner Konzert, obgleich es behördlicherseits ohnehin von Showeinlagen wie jener Enthauptung gesäubert wurde.

20 Jahre später hätte man die Jugend ins Cooper-Konzert treiben müssen, dessen seit den 1970ern bewährte Geisterbahn-Ästhetik überwiegend Senioren in die nur zur Hälfte gefüllte Olympiahalle lockt. Sittlich verwahrlost amüsieren sich die gealterten Fans dort darüber, wie einer jungen Frau die Kehle durchgeschnitten wird, der Sänger geköpft wird und überdimensional große Monsterbabys über die Bühne wanken. Amüsiert singen sie dabei die Hits ihrer eigenen Jugend mit: "Poison", "I'm Eighteen" oder "School's Out", das Alice Cooper mit seiner fantastischen Band noch gewitzt um Pink Floyds "Another Brick In The Wall" erweitert. "Wir brauchen keine Erziehung", grölen sodann auch die Senioren im Publikum. Begeistert vom Sänger, der mit 71 Jahren noch immer eine gruselig gute Figur in seiner Rock'n'Roll-Horror-Show macht. Der aber auch von drei Ausnahme-Gitarristen in seiner Band unterstützt wird, nach deren Gitarren-Duellen sich zum Beispiel Lynyrd Skynyrd-Fans schon seit Jahren vergebens sehnen.

Vor allem die 33-jährige Nita Strauss ist eine wahre Hexenmeisterin auf den Saiten, wie sie so virtuos über diese hinweg fingert und gleichzeitig über die als Schloss eines Vampirs gestaltete Bühne tanzt und springt; rhythmisch angetrieben von dem nicht minder virtuosen Schlagzeuger Glen Sobel. Sodass allen irrwitzigen Augenwischereien zum Trotz hier die größeren Zaubertricks tatsächlich in Alice Coopers Musik überraschen.