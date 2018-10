22. Oktober 2018, 18:48 Uhr Kurzkritik Betört von der Glasharfe

Cornelie Müllers "Den Stieglitz hören" im Tams

Von Eva-Elisabeth Fischer

Nach 85 Minuten verlässt man verwirrt die Tams-Garage. Aber auch betört vom zauberischen Glasharfenspiel, das den kurzen Abend musikalisch trägt. Und am Ende tief ergriffen von der Schlichtheit, mit der Paula Salomon-Lindberg "Bist du bei mir, geh ich mit Freuden" singt, Ausdruck protestantischen Gottvertrauens, abgespielt von einer knisternden 45er-Schallplatte. Die jüdische Altistin, zweite Frau des Wissenschaftlers Albert Salomon, konnte untergetaucht zusammen mit ihrem Mann Hitler überleben. Ihre Stieftochter Charlotte hingegen wurde 1943 mit 26 Jahren in Auschwitz ermordet.

Die letzten drei Jahre ihres kurzen Lebens hatte Charlotte, auch als aufmerksame Chronistin der Judenverfolgung, im südfranzösischen Exil in 769 Gouachen festgehalten als ein "Singespiel", "Leben oder Theater?" genannt. Der Vorläufer der Graphic Novel erlangte, als Buch veröffentlicht, als Stoff zu einer Oper, zu einem Ballett und einem Roman verarbeitet, auch in Deutschland einen gewissen Grad an Bekanntheit. Nun machte sich die Musiktheater-Frau Cornelie Müller auf, mit Charlotte Salomons Konvolut "Leben oder Theater?" in einer Art musikalischer Bühnenséance in Verbindung zu treten. Sie vergaß dabei, dass offenbar nur wenige Zuschauer mit Werk und Schicksal der eigenwilligen Künstlerin und ihrem mit Pseudonymen ausgestatteten Anhang vertraut sind - auch wenn es hier nur drei Personen sind.

Cornelie Müller verliert sich zusammen mit ihren sangesfrohen Akteuren Tine Hagemann, Ruth Geiersberger und Burchard Dabbinus in ihren schönen, aber kaum nachvollziehbaren Assoziationen um eine altdeutsch möblierte Kleinfamilie. Dennoch lässt sich "Den Stieglitz hören", so der Titel ihres fantasievollen Präludierens, als verzweifeltes wie auch mahnendes Postskriptum zur Perversion deutscher Kultur mit der Ausrottung des deutschen Kulturjudentums lesen und damit buchstäblich als Abgesang zum Mythos deutsch-jüdischer Symbiose mit reichlich deutschem Liedgut.