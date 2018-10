24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Kurzkritik Beklommen

Das Duo La Marca & de la Salle in der Allerheiligen Hofkirche

Von Harald Eggebrecht

Vielleicht lag es am unverständlich dünnen Publikumsbesuch, dass der Eindruck, den die beiden französischen Musiker, die berühmte Pianistin Lise de la Salle und der hochrenommierte Cellist Christian-Pierre La Marca, Jahrgang 1983, hinterließen, etwas von Beklommenheit an sich hatte. Dabei boten sie ein wohlüberlegtes Programm, das sich nicht auf der Hauptstraße bewegte, sondern etwas über Beziehungen zwischen französischer und russischer Musik herausbringen wollte. Doch La Marca, der über einen schönen durchgebildeten Celloton und Klangfarbengespür verfügt, wirkte vor der Pause hinter seinem Pult ein wenig so, als wolle er sich etwas verbarrikadieren.

Dabei hatte er sehr anschaulich die Idee dieses Abends von den Parallelitäten russischer und französischer Musik um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert moderiert. Gabriel Faurés vier Stücke - Elegie, Sicilienne, Pavane, Papillon - fassten die beiden zur Gruppe zusammen, was durchaus einleuchtete. Doch der bekannten Elegie fehlte hier letzte Cellointensität, dem abschließenden Papillon jene geschwinde Eloquenz, die das Bild vom Schmetterling überhaupt plausibel macht. Danach, dieses Mal von Lise de la Salle angesagt, drei Cello-Klavier-Arrangements, einmal aus Strawinskys "Mavra", dann Massenets Arie "Pourquoi me réveiller" aus "Werther" und noch Prokofjews Marsch aus "Die Liebe zu den drei Orangen". Auch hier fiel auf, dass La Marca manchmal gewissermaßen abwesend schien, jedenfalls vermochte er nicht eine kontinuierlich bezwingende Bühnenpräsenz zu vermitteln, was auch immer die Gründe dafür gewesen sein mögen. Als großes Schlussstück spielte das Duo Sergei Rachmaninows Sonate op. 19, die letzte kategorial spätromantische Sonate. Dass hier die großartige Pianistin, die sich bis dahin zuchtvoll im kammermusikalischen Dialog hielt, auch ihre Pranke zeigte, versteht sich von selbst. Auch La Marca war jetzt anders bei der Sache, so dass die Sonate prächtig gedieh. Keine Zugabe.