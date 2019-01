27. Januar 2019, 18:42 Uhr Kurzkritik Bass-Botschaften

Elektrokollektiv Rudimental feiert das Leben in der Muffathalle

Von Vivian Harris

Der Titel des neuen Album von Rudimental verspricht Großes: "Toast to our Differences" - eine Ode an Diversität, Kulturenvielfalt und ein Genre-Allerlei. In den Songs, die das vierköpfige Musikerkollektiv aus London in der Muffathalle vorstellt, bleibt es aber beim Versprechen. Nur die Band selbst, mit Schlagzeuger, Bläsern und mehreren Sängern, schafft diese Diversität und reißt das Publikum mit.

Die neuen Titel sind kommerzieller, es gibt weniger Drum'n'Bass, dafür mehr radiotauglichen Mainstream-Pop. Trompeten- und Saxofon-Soli peppen die elektronische Dance-Nummern auf. Auch karibische Einflüsse sind dank Steel Drum, Reggaeton-Melodien und Tropical-House-Beats zu vermelden. Manchmal finden sich neben dunklen Bässen Hip-Hop-Sequenzen wie aus den Neunzigerjahren, souliger Gesang und Funk-Rhythmen. An manchen Stellen kehren Rudimental dann wieder zu ihren Wurzeln aus der Londoner Elektro-Szene zurück: Etwa in einem Medley, das in "Feel The Love" mündet, dem Song, mit dem sie vor sieben Jahren ihren Durchbruch feierten.

Eine tiefgründige Botschaft gibt's nicht wirklich. Zum einen werden die Songtexte zur Nebensache, wenn die Musiker mit überdimensionierter Neon-Krone über die Bühne rennen oder mit Handtüchern wedeln. Zum anderen kratzen die Texte nur an der Oberfläche. Auch Ansagen zwischen den einzelnen Nummern verlieren sich - bis auf ein genuscheltes "Fuck Theresa May" - in unkonkreter Banalität. "Wir sollten uns nicht vor Liebe fürchten", heißt es da oder "Hier geht es um Liebe und Positivität". Gut gemeint. Aber klar, es geht im Konzert nicht darum, sich ernsthaft mit Fragen zu Integration und Diversität zu beschäftigen. Der Moment allein zählt und die Hoffnung, dass im Konzert alle eine gute Zeit haben. Das hat durchaus auch seine Berechtigung.