12. April 2019, 18:54 Uhr Kurzkritik Basic Instinct

Marie Golükes Solo im Pepper

Von Egbert Tholl

Im Video lebt ein Menschentier, auf einer Müllhalde und in einem schönen Wald, in dem ein Gewässer glitzert. Auf der Bühne im Pepper in Neuperlach ist auch ein solches Geschöpf, dasselbe wie im Film, Marie Golüke. Das Publikum sitzt im Kreis um sie herum, Golüke auf Stroh in der Mitte. Sie ist ein Triebmedium, explodiert, schreit, fuhrwerkt herum. Der Abend heißt "Instinct".

"Instinct" ist der abschließende Teil einer Trilogie, die Marie Golüke über Jahre hinweg entwickelt hat. Eine Trilogie der "Basismotivationen". Der erste Teil heißt "Erotism", der zweite "Shame", beide waren vor zwei Jahren schon einmal in München zu sehen, im Rationaltheater und im Pepper. Allen drei Teilen ist eines gemeinsam: Sie wühlen das Publikum auf. Nach den Vorstellungen reden wildfremde Menschen miteinander über Sachen, die sie sonst niemandem anvertrauen. Golüke öffnet Menschen, indem sie schonungslos zu sich selbst ist. Sie trifft eine Sehnsucht ihrer Zuschauer nach dem, was in einer durchrationalisierten Gesellschaft verloren zu gehen droht. Triebe, Gefühle, Emotionen. Und eben Instinkte.

Wer will, kann im Pepper auf einen Zettel schreiben, was ihm sein Instinkt sagt, anonym verliest Golüke am Ende die Antworten. Weglaufen, Sex, einfach nichts tun. Es ist die Klammer zum Beginn, wenn man aus dem Off eine Sammlung verschiedener Aussagen zur selben Frage hört. Mit der Gemeinschaft der Zuschauer entsteht eine soziale Installation von gesellschaftspolitischer Relevanz, mit Fragen statt gebrauchstüchtigen Antworten. Damit ist sie unterwegs zwischen dem Hamburger Monsun-Theater und dem Berliner Ballhaus Ost. Und manchmal auch in München, wo sie einst Theaterwissenschaft studiert hat. Im Sommer macht sie ein Festival in Brandenburg, dort haben viele begriffen, dass Kunst jüngere Menschen in eine Region ziehen, Zukunft schaffen kann. Ihre ganze Basis-Trilogie zeigt Golüke diesen Samstag im Pepper, von 18 Uhr an.