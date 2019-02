28. Februar 2019, 18:38 Uhr Kurzkritik Bachs Eloquenz

Wispelwey und Esfahani in der Allerheiligen Hofkirche

Von Harald Eggebrecht

Es ist jedes Mal ein Ereignis der ganz speziellen Art, wenn der große niederländische Cellist Pieter Wispelwey eine der sechs Solosuiten von Johann Sebastian Bach spielt. Da treffen ein unvergleichlicher Sinn für die Bachsche instrumentale Beredsamkeit und animierendes Rhythmusgefühl mit glanzvollstem Cellospiel zusammen. So kann, wie in der Allerheiligen Hofkirche geschehen, die sechste Suite in D-Dur in ihrer ganzen jubelhellen Vielgestaltigkeit entstehen.

Wispelwey spielt wie von Bach vorgeschrieben auf einem fünfsaitigen Instrument, Darmsaiten und mit einem Barockbogen, den er gleichsam als "Zunge" über die Saiten streichen, springen, hüpfen lässt und so die sechs Tanzsätze gewissermaßen zum höchst lebendigen Sprechen bringt als Charakterstücke: das Prelude als in die Höhe brausende Eröffnung, die Allemande als verzierungsreich-langsame Meditation, die Courante attackierend motorisch, die Sarabande als wunderbar entfalteten akkordischen Gesang, die Gavotten als vitale Volkstanzgebilde, die Gigue als unaufhaltsame Jagd.

Mit dem großartigen Cembalisten Mahan Esfahani wurden die drei Gambensonaten zu geistreichen Unterhaltungen dreier Stimmen, die sich gegenseitig imitieren, miteinander vernetzen oder in den langsamen Sätzen versonnen und innig dia- und trialogisieren, besonders eindringlich gelungen im Andante der G-Dur-Sonate. Die beiden Musiker spielten mit jener Achtsamkeit auf Durchsichtigkeit und gegenseitigem Verständnis, die komplexe Musik spannend und aufregend macht. Esfahani zeigte mit der d-moll Toccata, wie der junge Bach in seiner Weimarer Zeit sich in beides stürzte: in die Vorführung seiner virtuosen Fähigkeiten am Tasteninstrument und in die Lust, leidenschaftlichen Ausdruck zu suchen. Dem großen Beifall dankten die beiden mit dem feinen Dacapo des D-Dur-Andantes.