10. März 2019, 18:47 Uhr Kurzkritik Aus Versehen inklusiv

Die Band "Station 17" stellt ihr Album "Ausblick" vor

Von Jürgen Moises

Zwei neue Alben in elf Monaten und dazu noch eine "Werkschau". In ihrem 30. Jahr ist die Hamburger Band Station 17 ziemlich umtriebig. Vor ein paar Wochen gab es in Hamburg zudem ein offizielles Geburtstagskonzert, bei dem Bandgründer Kai Boysen noch einmal die Anfänge des Musikprojekts beschrieb: "Wir haben Musik gemacht und nur nebenbei gemerkt, dass wir das machen, was sich heute Inklusion nennt". Boysen, der Station 17 im Jahr 1989 in einer Wohngruppe der Evangelischen Stiftung Alsterdor gegründet hat, ist als Musiker inzwischen nicht mehr aktiv dabei. Und auch sonst hat sich die Besetzung permanent geändert. Aber dass hier Musiker mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich miteinander auf der Bühne stehen, das ist auch heute noch der Fall.

In der locker gefüllten Milla stellten Station 17 in ihrem Geburtstagsjahr nun ihr neuestes Album "Ausblick" vor. Ein sehr schön gewordenes Krautrock-Werk, an dem von Ulrich Schnauss über Faust bis zu Andreas Spechtl mal wieder zahlreiche illustre Gäste mitgewirkt haben. Beim Konzert in der Milla sind diese nicht dabei, aber das ist auch gar nicht nötig. Denn die achtköpfige, aktuell nur aus Männern bestehende Band weiß auch so zu überzeugen. Bei den neueren Stücken oder auch älteren wie "Wir wolln zusammen sein" groovt es locker krautig vor sich hin, in dem geradezu hitverdächtigen "Kairo" vom Album "Alles für alle" wird es poppig beschwingt und die Zugabe "Ohne Regen kein Regenbogen" bietet schmissigen, tanzbaren Hip-Hop.

Dass etwa Keyboarder und Sänger Sebastian Stuber, der immer mal wieder sehr charmant das Publikum anfeuert, eine Sehbehinderung hat, spielt bei alldem keine Rolle. Ebenso wenig, dass der Saxofonist und Sänger Marc Huntenberg, der mehrere Songs über unten im Publikum spielt, das Down-Syndrom hat. Hier stehen einfach Musiker auf der Bühne, die genauso wie ihre Zuhörer eine Stunde lang gemeinsam Spaß haben.