24. September 2018, 18:58 Uhr Kurzkritik Auf der Kippe

Der US-Musiker Erik Schrody alias Everlast im Backstage

Von Ralf Dombrowski

Es hätte immer wieder richtig losgehen können. Aber dann hat sich Erik Schrody mit dem Musiker und Schauspieler Ice-T verkracht. Den Erfolg seines zweiten Albums erlebte er bereits in jungen Jahren nach einer Notoperation mit neuer Herzklappe, die Sache mit dem Mode-Label "Not Guilty" erwies sich als ordentlicher Flop, seine Hip-Hop-Combo House Of Pain zerfaserte schnell in Alkohol und Eitelkeiten und der Grammy, den er mit Carlos Santana zusammen bekam, verstaubt seitdem auf dem Kaminsims. Und schließlich wurde dann auch noch seine Tochter krank, so dass andere Aktivitäten als Bühnenposing gefragt waren.

Auf der anderen Seite sind da Hits wie "What It's Like", die dem Kalifornier schon in jungen Jahren einen Ehrenplatz im Hip-Hop-Pantheon als Pionier einer eigenständigen Mischung von Folksounds, R&B-Beat und skandierten Lyrics sicherten, einer Art Country-Rap, auf dessen Basis der inzwischen 49 Jahre alte Sänger und Gitarrist nun sein kleines, aktuelles Comeback aufbaut. Allerdings ist es auch diesmal wieder nicht so einfach, den vielen Vorstellungen zu entsprechen, die Schrody unter dem Signum "Everlast" um sich herum aufgebaut hat. Rapper und Songwriter, konvertierter Muslim und Whisky-Trinker, tiefenentspannter Freak und entnervter Roadie-Schinder - nicht alles passt wirklich zusammen, und so wird das Münchner Konzert im Backstage zu einem Balance-Akt, dessen Party-Stimmung mehrfach auf der Kippe steht.

Am Ende jedoch schafft es Everlast, die Selbststilisierung hinter sich zu lassen, setzt sogar die Sonnenbrille ab und konzentriert sich auf seine Kernkompetenzen als Sänger und Rapper mit barverhangen rauer, sonorer Stimme. Er wird wieder zum Blues-Barden Whitey Ford, zum House-Of-Pain-Anheizer von "Jump Around" und zum Rhythm & Folk-Pionier, der im kleinen Setting mit Keyboarder, DJ und Drummer zeigt, wo es für ihn in wilder Stilmischung eigentlich schon Anfang der Neunzigerjahre hinging, auch wenn Freunde und Kollegen von Cypress Hill bis zu den Chili Peppers dann den echten Reibach damit machten.