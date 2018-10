1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Kurzkritik Auf der Flucht

Ben Caplan stellt im Ampere sein neues Album vor

Von Jürgen Moises

Als Ben Caplan das letzte Mal zur Wiesnzeit in München war, wollte er sich danach angeblich eine Lederhose kaufen. Aber daraus wurde nichts, weil ihm die Anschaffung dann doch zu teuer war. Man könnte das jetzt ein Problem nennen, muss man aber nicht. Zum einen, weil dem kanadischen Singer-Songwriter auch sein grauer Anzug recht gut steht, den er beim Konzert im vollen Ampere trägt. Zum anderen, weil echte Probleme dann doch eher so aussehen, dass Menschen auf der Flucht im Meer ersaufen, während man andernorts zynisch von Flüchtlingswellen spricht. Dabei können Menschen keine Welle sein, wie Caplan ebenfalls im Ampere erläutert. Weil Menschen immer Individuen sind.

Von zwei solchen Menschen sowie von den Hoffnungen, Ängsten und Hürden der Migration erzählt Caplan auf seinem Album "Old Stock", das er in München vorstellte. Einem Konzeptalbum, das auf einem gleichnamigen Musical basiert. Es handelt von zwei jüdischen Flüchtlingen aus Rumänien, die im Jahr 1905 in Kanada landen. Caplan hat aus dieser realen Geschichte eindringliche Lieder wie das theatralische "Traveller's Curse", das melancholisch-sanfte "Lullaby" oder das beschwingte "Truth Doesn't Live in a Book" geschaffen, welche traditionelle Klezmer-Klänge mit Spielarten wie R 'n' B, Soul, Jazz oder Blues verbinden.

Unterstützt wird Caplan live von vier versierten Musikern an Klarinette, Flöte, Saxofon, Melodica, Piano und Schlagzeug. Er selbst spielt Gitarre, Piano oder Banjo und hat ansonsten nicht nur einen mächtigen Bart, sondern eine ebensolche Stimme, mit der er grummeln kann wie Tom Waits, aber auch croonen wie Tom Jones. Ein charmanter Entertainer ist er außerdem, frenetischer Applaus und zwei Zugaben sind da obligatorisch. Den Abschluss bildet "40 Days & 40 Nights" vom vorletzten Album "Birds With Broken Wings". Eine soulige Nummer, die nicht vom Verlust der Heimat handelt, sondern von der Qual, die Liebe seines Lebens zu vermissen.