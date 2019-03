29. März 2019, 18:57 Uhr Kurzkritik Atemberaubend

Das Rolston Quartet in der Hofkirche

Von Harald Eggebrecht

- Die vier jungen Musiker aus Kanada - Luri Lee, Emily Kruspe, Violine; Hezekiah Leung, Viola; Jonathan Lo, Violoncello -, die sich als vielfach preisgekröntes Rolston Quartet seit 2013 in kürzester Zeit einen enormen Ruf erspielt haben, zeigten beim Debüt in der Allerheiligen Hofkirche eine solche Feingliedrigkeit, schlanke Elastizität, makellose Intonation und solchen eminenten Sinn für klangliche Balance, dass sofort klar war: Dies ist ein neuer strahlender Stern am wahrlich nicht leeren Streichquartett-Himmel unserer Tage.

Die "Rolstons", benannt nach dem bedeutenden kanadischen Geiger und Musikpädagogen Thomas Rolston, mussten mit etwas Verspätung beginnen, weil eine Busladung junger Italiener aus Rimini abgewartet werden musste. Die begrüßte dann der italienische Generalkonsul. Dass Joseph Haydn sogleich auf allerhöchstem Niveau das Quartettspiel in die Musikgeschichte einführte, hat sich herumgesprochen. Die Kanadier spielten das "Sonnenaufgang"-Quartett leicht und licht durchformuliert, ohne die rhythmische Kraft und deutliche Akzentuierung zu vergessen. Danach eine Aufführung von Claude Debussys einzigem Quartett, die wohl keiner je vergessen wird, der dabei war: Die dynamischen Ausreizungen vom hauchzartesten Pianopianissimo bis zum eruptiven Fortissimofarbenrausch, die Durchhörbarkeit auch des dichtesten Stimmengeflechts, die bebende Lebhaftigkeit im furiosen Pizzikato-Satz, der glanzvolle Zusammenklang - es verschlug den Atem.

Nach der Pause zeigte das Ensemble, wie ständig überraschend, experimentell und provozierend Beethovens erstes Rasumowsky-Quartett Op. 59, 1 auch heute noch wirkt, wenn man es so frisch ausagiert, elementar auslotet, sich auf jede abrupte Wendung, Überfallbeschleunigung, harmonische Rätsel mit feurigster Virtuosität einlässt. Dem Beifall dankten die vier Musiker mit der wunderbar ausbalancierten Cavatina aus Op. 130. Unbedingt wiederkommen!