15. November 2018, 18:44 Uhr Kurzkritik Arg lustlos

Curtis Harding fühlt sich im Ampere sichtlich unwohl

Von Ralf Dombrowski

Curtis Harding wirkt, als würde es ihn fuchsen, dass er nicht Lenny Kravitz, Keziah Jones und schon gar nicht Marvin Gaye ist. Denn seine Bühnensprache verrät, dass er sich im Club-Ambiente des Ampere nicht wohl fühlt. Die erste Hälfte des Konzerts vermeidet er weitgehend die Ansprache des Publikums, in der zweiten wechselt er zu beinahe hysterischer Animation Richtung Zugabe. Harding steht gerne mit dem Rücken zu seinen Fans, die Sonnenbrille bleibt auf der Nase, den Mantel zieht er gar nicht erst aus.

Ganz klar: Hier steht einer, der mit dieser Phase der Karriere eigentlich nichts zu tun haben will, diesem Tingeln auf dem Weg zum wahren Erfolg in den Arenen. Und so klingt auch die Musik, die der in Michigan geborene und Atlanta sozialisierte Sänger dem an sich gut gelaunten Publikum präsentiert. Es ist routinierter Mittelklasse-Soul mit Stilverweisen in viele Richtungen der Ahnentafel des Genres. Die melodienbetonten Basslinien kennt man aus Marvin Gayes "What's Going On"-Phase, die bewusst schleppenden Beats von Isaac Hayes, die ein wenig zickig phrasierende hohe Falsett-Stimme von Kravitz, aber auch den Fine Young Cannibals, die fließend vor sich hin groovende Gitarre aus dem Umfeld des Urban Soul.

Wo im Studio Sounddesigner wie Danger Mouse dafür gesorgt haben, dass Harding einen Touch des Psychedelischen erhält, konzentriert sich die Live-Version seines Programm auf wenig ausgestaltete Kernarrangements, die von einem klangästhetisch uninspirierten Mann am Mischpult zu einem Brei vermengt werden, bei dem neben E-Bass, Bassdrum und wenig präsent gemischter Stimme der Rest der Instrumente im Mulm verschwindet. Da Songs wie "Wednesday Morning Atonement" oder "Go As You Are" zwar gute Lieder, aber derart lustlos präsentiert, keine Meilensteine sind, kann man Curtis Hardings Unmut verstehen. Es ist noch ein weiter Weg in die Walhalla des Soul, und er kann sich nicht sicher sein, ob er dort auch ankommt.