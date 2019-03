7. März 2019, 18:49 Uhr Kurzkritik Ansichtssache

Neues vom Trio "Speak Low" der Sängerin Lucia Cadotsch

Von Oliver Hochkeppel

Speak Low ist nicht nur der - dem berühmten Kurt-Weill-Song entlehnte - Name des Trios wie dessen ersten Albums der Schweizer Sängerin Lucia Cadotsch, es ist auch Programm. Das konnte man jetzt in der immer erlesen bestückten Veranstaltungsreihe der Kulturstiftung der Bayerischen Versicherungskammer hören, wo Cadotsch, Bassist Petter Eldh und Saxofonist Otis Sandsjö eine Vorschau auf das neue Album gaben, das sie gerade einspielen. Standards aller Art, also sozusagen die Musik unseres kollektiven Gedächtnisses, werden von ihnen in radikaler Reduktion auf einen persönlichen gemeinsamen Nenner gebracht.

Ihre Methode ist so einfach wie neuartig. Die musikalischen Koordinaten werden einfach mehr oder weniger aufgetrennt: Cadotsch ist mit ihrem tatsächlich stets "low" gehaltenen Gesang im Kern für das Melodische zuständig, Eldhs Bass für das Rhythmische, und das von Sandsjö kontinuierlich mit Multiphonics-, Überblas- und Zirkularatmungstechniken bespielte Saxofon für die Klangfarben. Damit wischt das Trio tatsächlich, wie ein Schweizer Rezensent schrieb, "den Lippenstift von den Stücken." Nicht übersehen sollte man dabei aber, dass auch wieder Rouge aufgetragen wird, oft sehr kunstvoll, und meist in verschiedenen Schichten.

Freilich werden nicht alle Songs dadurch schöner, ein "Moon River" etwa verliert auf diese Weise jeden Glanz. Man kann sich auch fragen, ob es erstrebenswert ist, die halbe Musikgeschichte von schottischen Volksliedern über Billie Holiday bis zu Henry Mancini oder Brian Eno zu bemühen, um dann aus der Vielfalt ganz ähnlich Klingendes zu machen. So war es mit der Musik ein bisschen wie mit der Hose Cadotschs, ein gleichförmig ohne Passform geschnittenes Teil mit zwei seltsamen Ausschnitten am Fußende: Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich und trotz oder gerade wegen des Entkleidens der Tradition vom ursprünglichen Gehalt auch innovativ. Aber man muss es nicht unbedingt schön finden.