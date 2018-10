9. Oktober 2018, 18:52 Uhr Kurzkritik Angenehme Albträume

"Get Well Soon" mit Bigband in den Kammerspielen

Von Jürgen Moises

Oktoberfest vorbei, die CSU kaputt, das klingt für den einen oder anderen vielleicht wirklich erschreckend. Für die, die es betrifft, hatte Konstantin Gropper jedenfalls in den vollen Kammerspielen die beruhigende Botschaft dabei: "Aber wir sind jetzt ja hier." Den Mannheimer Komponisten, Musiker und Sänger mit seinem Projekt "Get Well Soon" live zu erleben, das ist aber auch ohne vorhandene Ängste in der Regel eine Freude. Vor allem, wenn er, wie es nun gleich zweimal in den Kammerspielen zu erleben war, mit seiner Big Band auftritt. Das heißt konkret: mit vier Streichern und zwei Bläsern, und dann noch fünf weiteren Musikern an Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard und Gesang.

Um Ängste geht es tatsächlich auch auf dem neuen Album "The Horror", das Gropper auf der Kammerspiele-Bühne vorstellte, die mit schwarz-weißen Bannern mit unheimlichen, mythologisch anmutenden Figuren darauf drapiert war. "The Horror" ist von drei persönlichen Albträumen inspiriert sowie von allerlei beunruhigenden Dingen, die uns tagtäglich in den Nachrichten begegnen. Zudem stellt es musikalisch eine Hommage an den Hitchcock-Komponisten Bernard Herrmann sowie den Frank-Sinatra-Arrangeur Nelson Riddle dar. Das Ergebnis sind anspruchsvolle, orchestrale Kompositionen, mit einem gewissen Hang zum Pathos, wie es der Musik von "Get Well Soon" aber schon immer eigen ist.

Wirklich zum Gruseln ist das trotz kleiner irritierender Einschübe jedenfalls nicht, sondern sorgt in der süffigen Big-Band-Besetzung eher für wohlige, sehr angenehme Schauer. Zudem bietet es für Gropper die perfekte Bühne, um im grauen Anzug den Crooner zu spielen, was er mit Charme und vollem Körpereinsatz macht. In einer ähnlichen Rolle war zuvor auch Sam Vance-Law zu erleben, der seinen melodramatischen Folkpop mit einem äußert selbstbewussten Bekenntnis zu seiner eigenen Homosexualität verband.

Ältere Songs von "Get Well Soon" sind ebenfalls zu hören, wie etwa das wunderbare Stück "Roland", das dem Filmemacher Roland Emmerich gewidmet ist. Auch so ein Experte für Ängste und Untergangsfantasien. Und bei "Nightjogging" darf, eine schöne Idee, ein Mann in kurzen Hosen auf ausgelegten Kieseln auf der Stelle laufen und auf die Art die passende Geräuschkulisse für den Song kreieren. Zum Schluss bietet Gropper mit "Join Hands!" sogar noch eine Lösung für unsere alltäglichen Ängste an. Und bei der vierten Zugabe ruft er dem sitzenden Publikum laut zu: "München steht auf!" Was problemlos klappt. Denn darin, siehe "Ausgehetzt" und so weiter, haben die Münchner ja inzwischen so einige Übung.