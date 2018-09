18. September 2018, 18:53 Uhr Kurzkritik Anderes Amerika

Die "Wood Brothers" überzeugen im Strom

Von Ralf Dombrowski

Es war, als würden sich über den Abend hinweg zahlreiche Ahnen des avancierten amerikanischen Folk die Klinke in die Hand geben, um über das Medium auf der Bühne ihre Botschaft der fröhlich intellektuellen Selbstbestimmung an das Publikum im Strom-Club weiter zu geben. Denn die Wurzeln der Wood Brothers sind weit verzweigt, haben Triebe im Terrain von Country, Funk und Blues der Geschichte, ebenso im Hillbilly und Nashville der Gegenwart, aber auch im Indie-Rock und sogar in der Improvisationskultur des Jazz. Aus dieser Vielfalt der Einflüsse destillieren die Wood Brüder Chris am Kontrabass und der singende Oliver an der Gitarre zusammen mit dem trommelnden, Keyboard und diverse Eigenbauinstrumente spielenden Jano Rix ein bodenständiges Gebräu der Lieder, die zwischen Klischee und Hingabe changieren.

Denn zum einen singen sie Zeilen wie: "Rather die hungry, than feasting on lies, give me one drop of truth, I cannot deny", zum anderen Lieder über "Chocolate on my tongue" oder den "Luckiest Man", der als viel gestreamter Szene-Hit vor der Zugabe vom Publikum enthusiastisch mitgesungen wird. Dabei ist das Team nach 14 gemeinsamen Band-Jahren längst eine Konstante der modernen Country-Folk-Welt. Sie spielt nur deshalb hierzulande nicht in den großen Hallen, weil ihr Jonglieren mit den Mythen von amerikanischer Landeierei und Ökobourgeoisie nur ein Code für Eingeweihte ist, und weil die dabei nie ihre Freak-Perspektive verlässt.

Für das Publikum im Strom war das ein Gewinn. Denn im sauerstoffarmen, aber energieintensiven Ambiente des Rockclubs wirkten die Wood Brothers trotz mörderischem Tourplan entspannt, verbindlich und konnten ihre Dramaturgie aus intelligentem Folk, kräftigem Country-Groove und einer Prise klanglicher Psychedelik quasi im Wohnzimmerambiente entfalten. Auch das ist Amerika, unspektakulär stolz und musikalisch lässig der eigenen Qualität bewusst.