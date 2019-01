28. Januar 2019, 18:47 Uhr Kurzkritik Alle zusammen

Themenkonzert von Staatsoper und Max-Planck-Gesellschaft

Von Henrik Oerding

Migration ist inzwischen ein Reizwort, es sorgt für Ängste oder Wut. Eine dieser Sorgen griff das zweite Themenkonzert in diesem Jahr von Bayerischer Staatsoper und Max-Planck-Gesellschaft auf: "Gefährdet Migration wirklich unseren Zusammenhalt?" war der Abend im NS-Dokuzentrum überschrieben.

Im ersten Teil sprach Fabian Winter, Soziologe am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Er stellte Experimente vor, die untersuchten, wie Passanten mit deutsch aussehenden und migrantisch aussehenden Menschen umgehen. Wenn die scheinbaren Migranten etwa Kaffeebecher auf den Boden warfen, wurden sie deutlich häufiger zurechtgewiesen. Dazu wurde ihnen seltener geholfen, wenn ihnen etwas versehentlich herunterfiel. Das sind alles interessante Ergebnisse - die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt konnte Winter damit aber nicht beantworten und enttäuschte so mit seinem Vortrag eher.

Ganz anders die Musiker des Bayerischen Staatsorchesters. Die hatten nämlich ein spannendes Programm vorbereitet. Die Musik kam, bis auf ein Klaviertrio von Franz Schubert, ausschließlich aus dem 20. Jahrhundert, im Zentrum standen Werke von Ernst Krenek - schließlich feiert bald Kreneks "Karl V." an der Staatsoper Premiere. Das Programm war vielfältig: Kreneks Fantasiestück für Violoncello und Klavier und seine Sonatina für Oboe klingen schroff und atonal, in "Der Wind" von Franz Schreker gab es impressionistische Momente. Erwin Schulhoffs Divertissement für drei Holzbläser und Bohuslav Martinůs "La Revue de cuisine" zeigten die ganze Breite der Musik des 20. Jahrhunderts: Es gab neobarocke Anklänge, Jazz, Märsche, zwei Charlestons.

Schulhoff starb 1942 in einem Internierungslager, Schreker wurde in der Nazi-Zeit diffamiert, Krenek und Martinů flüchteten vor den Nazis in die USA. Die Musik zeigte so besser als der Vortrag: Ist die Gesellschaft gefährdet, gibt es Migration. Nicht andersherum.