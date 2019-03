31. März 2019, 18:43 Uhr Kurzkritik Absurder Alltag

Liedermacher Funny von Dannen witzelt im vollen Technikum

Von Jürgen Moises

Es dauert keine 20 Minuten, da hat Funny van Dannen bereits eine Revolution angezettelt, Nationalisten und den US-Präsidenten sowie religiöse Fanatiker abgewatscht. Ach, um Dünen, die in die Disko wollen, geht es auch noch. Und dass im Berliner Flughafen Tonnen von Drogen lagern und dieser nur deswegen nicht fertig gebaut wird, das bekommt man auch noch kurz gesteckt. Aber dass die Gesellschaftskritik, das Alltägliche und das Absurde ineinander über oder Hand in Hand gehen, das ist man bei Funny van Dannen ja gewohnt. Und es ist auch das, wofür seine Fans den Berliner Liedermacher, Schriftsteller, Maler und Mitbegründer der legendären Lassie Singers lieben.

Im vollen Technikum stellte der 61-Jährige nun sein mittlerweile 15. Album "Alles gut Motherfucker" vor, sparte in dem mehr als zweistündigen Konzert aber auch nicht an alten Hits wie "Herzscheiße", "Psychiater" oder "Schilddrüsenunterfunktion". Das Material dafür hatte er in Form eines Packen Papiers auf einem Notenständer liegen. Ein gepunktetes Hemd, eine elektrische Akustik-Gitarre und eine Mundharmonika, die er ab und zu hervorholt: mehr brauchte es nicht für das mit Humor, Albernheiten, gesellschaftskritischen und durchaus auch sehr poetischen Momenten gespickte Potpourri.

Dass in Mundharmonikas oft Silberfischchen leben, und dass das den frühen Tod von so manchem Bluesmusiker erklärt: Solche Weisheiten gibt es an diesem Abend, den Funny van Dannen dem verstorbenen Trikont-Label-Gründer Achim Bergmann widmet, noch zusätzlich in Anekdoten-Form. Die gespielten Schrammelakkorde sind solide, effektiv, in ihrem Spektrum aber recht überschaubar, was zuweilen für kleine Längen sorgt. Aber Virtuosentum, das ist eh nicht das, was man von Funny erwartet. Sondern Texte, in denen er die absurde Sehnsucht alles Existierenden nach Normalität humorvoll auf den Punkt bringt. Und davon bot dieser Abend mehr als reichlich.