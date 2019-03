12. März 2019, 18:29 Uhr Kurz gemeldet Schwarze Risse

Am Berliner Dom sind Schäden an der Fassade festgestellt worden. Unter anderem gibt es Risse, die auf Umwelteinflüsse zurückzuführen sind. Außerdem wurde in Berlin ein Chipperfield-Haus übergeben. In Tschechien starb eine Roma-Künstlerin.

Schwarze Risse im Berliner Dom

Der etwas mehr als 100 Jahre alte Berliner Dom bröselt und bröckelt. Risse, undichte Fugen und abbröckelnde Gesteinsteile gebe es in Fassade, Schmuckelementen und Figuren, teilte die Domkirchengemeinde in Berlin mit. Wie massiv die Schäden sind, habe die Gemeinde erst im vergangenen Jahr festgestellt, als sie den Glockenturm restaurieren ließ. Schuld an dem Verfall seien unter anderem schwarze Verkrustungen aus Ruß, Gummiabrieb und Staub, die sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte auf dem Sandstein abgelagert haben. Sie verhinderten, dass der Stein atmet. Die schwarzen Schichten müssten deshalb schnell beseitigt werden. Die Gesamtkosten sollen sich auf 1,6 Millionen Euro belaufen. Durch eine Spendenkampagne will die Gemeinde das Geld für die Fassadenrestaurierung einsammeln. epd

Spendable Sammler

Die Berliner Sammlerfamilie Bastian hat ihr Chipperfield-Haus an die Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz übergeben. Den Übergang markierte am Dienstag in Berlin ein Festakt in dem Galeriehaus an der Museumsinsel, gleich gegenüber des Neuen Museums. Es soll ein kulturelles Bildungszentrum vor allem für junge Leute werden, in dem Museumsbesuche vor- und nachbereitet werden können. Stiftungspräsident Hermann Parzinger lobte das "außerordentliche Engagement". dpa

Roma-Sängerin gestorben

Die tschechische Roma-Sängerin Vera Bílá ist tot. Sie starb in Pilsen an den Folgen eines Herzinfarkts, wie ein Nachrichtenportal unter Berufung auf die Familie berichtete. Bílá, in Tschechien als "Königin des Gipsy-Pop" gefeiert, wurde 64 Jahre alt. Mit ihrer Band Kale war die Künstlerin um die Jahrtausendwende international erfolgreich. Sie trat beim Montreux Jazz Festival auf, sang vor dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton und war zu Gast im Pariser Olympia. Sie singe, um die Sprache der Roma zu retten, sagte Bílá einmal. dpa