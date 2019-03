13. März 2019, 19:32 Uhr Kurz gemeldet Ende des Kleinkleins?

Kultur ist in Deutschland Ländersache, aber damit die Kulturpolitik nicht im Regionalismus versinkt, ist die neue Kulturministerkonferenz zusammengetreten. Hauptthema war die koloniale Raubkunst. Außerdem kommt Kafkas Prozess auf die Bühne.

"Eckpunkte" für den Umgang mit kolonialer Raubkunst vorgestellt

In einem gemeinsamen Papier haben sich Bund, Länder und Kommunen am Mittwoch darauf verständigt, wie Deutschland künftig mit seinem kolonialen Erbe verfahren will. Über das mit "Erste Eckpunkte zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten" betitelte, neunseitige Papier wurde seit Monaten beraten. Zur wichtigsten Frage, der nach der Restitution von unrechtmäßig in die Museen gekommenen Objekten, gibt das Papier keine verbindliche Antwort. Weder legt es Kriterien fest, was als recht- und was als unrechtmäßig angeeignet gilt, noch sieht es vor, was mit unrechtmäßig erworbenen Gegenständen zu tun ist. Festgestellt wird nur, dass die "generelle Bereitschaft zur Rückführung" von kolonialem Sammlungsgut "wichtig für den ... partnerschaftlichen Dialog" mit den Herkunftsländern sei. Nur für menschliche Überreste heißt es klar, diese seien zurückzuführen. Vage bleibt das Papier auch, was die rechtlichen Hürden für Restitutionen betrifft. Diese auszuräumen obliege den jeweiligen Trägern, also Bund, Länder und Kommunen. Im übrigen werden die Museen ermahnt, sich um Transparenz zu bemühen, ihre Bestände zu digitalisieren und so für alle einsehbar machen. Außerdem sollen sie die Umstände offenlegen, unter denen die Objekte in ihre Sammlungen kamen. Die Initiative zu der gemeinsamen Erklärung ging von der neuen Kulturministerkonferenz der Länder und deren Vorsitzenden, dem Hamburger Kultursenator Carsten Brosda, aus. Die Autoren des Papiers räumen ein, dass es "in wesentlichen Punkten noch einer Konkretisierung" bedarf. Daran sollen auch internationale Experten und Vertreter der Herkunftsländer mitwirken. JHL

Kafka in Bad Hersfeld

Die Freilicht-Festspiele in Bad Hersfeld werden, wie jetzt bekanntgegeben wurde, mit dem Stück "Der Prozess" nach dem Roman von Franz Kafka am 5. Juli die Saison eröffnen. Der Intendant Joern Hinkel hat die Theaterfassung geschrieben und inszeniert auch selbst. Auf der Bühne der Stiftsruine werden bekannte Schauspieler zu sehen sein wie Ronny Miersch in der Hauptrolle des Josef K., Marianne Sägebrecht, Ingrid Steeger, Thorsten Nindel, Markus Majowski und Thomas Maximilian Held. dpa