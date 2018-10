18. Oktober 2018, 18:22 Uhr Kunstverein in Bremen Die jährlichen fünf Taler

Vor fast 200 Jahren gründet der Bremer Senator Klugkist gemeinsam mit Freunden den Kunstverein. Er legt damit den Grundstein für eine in Deutschland ungewöhnliche Konstellation: einen Kunstverein, der sein eigenes Haus betreibt.

Von Johanna Pfund

Kunstvereine gibt es viele in Deutschland, doch nur wenige, die ein eigenes Haus samt Sammlung tragen und zugleich auf eine so lange Tradition zurückblicken wie der Kunstverein in Bremen. Bereits 1823 sammelt der Bremer Senator Hieronymus Klugkist 34 Gleichgesinnte, um mit ihnen den Kunstverein zu gründen und auf diese Weise den "Sinn für das Schöne zu verbreiten und auszubilden". Die Idee hat gute und schlechte Zeiten überdauert. Heute zählt der Kunstverein, der die Kunsthalle Bremen trägt, fast 10 000 Mitglieder, Tendenz steigend.

"Das ist eine in Deutschland sehr ungewöhnliche Situation", sagt Christoph Grunenberg, seit 2011 Direktor der Kunsthalle und damit Angestellter des Vereins. Älter sind nur der 1792 in Nürnberg als Kunst-Societät gegründete Verein und der Kunstverein in Hamburg, der sich fast zur gleichen Zeit, zwischen 1817 und 1822, bildete. Das Ungewöhnliche an Bremen: Der Verein betreibt sein eigenes Haus, während deutsche Museen in der Regel von Städten, Ländern oder Bund getragen werden.

Oft wird die Kunsthalle Bremen in ihrer Form als private Institution mit dem Städel in Frankfurt verglichen. In Frankfurt verfügt der Kaufmann und Bankier Johann Friedrich Städel bereits 1815, ein Jahr vor seinem Tod, dass sein Haus, seine Kunstsammlung und sein gesamtes Vermögen in die nach ihm benannte Stiftung übergehen; das Städelsche Kunstinstitut mit Museum und Schule ist gegründet. Auch hier ist es bürgerschaftliches Engagement, das die Kunst fördern soll, nur rechtlich gesehen ist es anders gelagert. Der Museums-Verein des Städel wird erst 1899 gegründet, in Bremen verläuft die Entwicklung in umgekehrter Reihenfolge.

Der Bremer Senator Klugkist stiftet seine Dürer-Sammlung dem Kunstverein

Ideengeber Klugkist geht voran. Nicht nur, dass mithilfe seiner Stiftung und vieler weiterer Mäzene der von Lüder Rutenberg geplante Bau einer eigenen Kunsthalle möglich wird. 1849 wird das Gebäude eröffnet. Klugkist stiftet auch seine Dürer-Sammlung, die bis heute Herzstück des Kupferstichkabinetts ist. Nicht ohne Stolz vermerkt man in der Mitteilung, die 1849 zur Eröffnung des Gebäudes an die Mitglieder verschickt wird: "Nicht die Munifizenz eines Fürsten, nicht das Decret einer öffentlichen Behörde hat es errichtet, nein, unsere jährlichen fünf Thaler haben es gebaut ..."

Das bürgerschaftliche Engagement ist geblieben. "Das Besondere ist die tiefe Verwurzelung in der Stadt", betont Grunenberg. Die erste Erweiterung in den Jahren 1899 bis 1902 wird wieder komplett mit Spenden finanziert. 1984 folgt wieder ein Erweiterungsbau und bereits 2011 die bislang jüngste Ergänzung. Stadt und Land beteiligen sich, aber ein Drittel der Kosten übernehmen in guter bremischer Tradition Privatleute.

Die Sammlung erweitert der Verein ebenso kontinuierlich. Ein Herzstück bleibt die von Gründer Klugkist gespendete Dürer-Sammlung. Der Bestand an Werken auf Papier erschöpft sich natürlich nicht darin: Um die 200 000 Papierarbeiten besitzt der Verein, wie Direktor Grunenberg erzählt. Ist erst einmal die derzeit laufende Digitalisierung abgeschlossen, wird man wissen, wie viele es exakt sind. Dazu kommen etwa 3000 Gemälde, Skulpturen und Installationen. Über 600 Jahre umspannt die Sammlung mit Werken von Dürer, Rembrandt über Vincent van Gogh, Pablo Picasso bis hin zu John Cage, Wolfgang Tillmans, Timo Sehgal und Sarah Morris.

Bei den Gemälden spielt eine der berühmtesten Künstlerinnen Bremens, Paula Modersohn-Becker, eine Hauptrolle. Ihre erste Ausstellungsbeteiligung in der Kunsthalle 1899 unter dem ersten künstlerischen Direktor des Hauses, Gustav Pauli, war allerdings nicht gerade von Erfolg gekrönt - nach heftiger Kritik mussten die Werke von ihr und Marie Bock nach nur fünf Tagen aus der Schau entfernt werden.

Das würde heute nicht mehr passieren, die Ausstellung zu Modersohn-Becker vor knapp zehn Jahren zählte zu den erfolgreichen Veranstaltungen des Hauses. Pauli musste damals übrigens nicht nur bei Ausstellungen, sondern auch bei seiner Ankaufspolitik heftiger Kritik standhalten. Der Kauf von Vincent van Goghs "Mohnfeld" 1910 löste eine als Künstlerstreit bekannt gewordene Debatte aus.

Ankäufe sind heute vor allem in finanzieller Hinsicht schwierig geworden. "Ohne Unterstützer wäre es schwierig", sagt Christoph Grunenberg. Gerade Einzelförderer wie Privatpersonen oder Stiftungen ermöglichten immer wieder Anschaffungen. Eine Sammlung mit Werken von niederländischen Malern aus dem Goldenen Zeitalter hat die Kunsthalle beispielsweise geschenkt bekommen. Auch Unterstützerkreise innerhalb des Vereins tragen dazu bei, die Sammlung der Kunsthalle zu erweitern - der Förderkreis für Gegenwartskunst wie der Stifterkreis, der den Kunstpreis der Böttcherstraße unterstützt, oder der Freundeskreis des Kupferstichkabinetts. Millionenbeträge - wie sie auf dem Markt gerade für moderne Kunst derzeit bezahlt werden, könne der Kunstverein Bremen nicht stemmen, sagt Grunenberg. "Aber Anschaffungen im sechsstelligen Bereich sind immer wieder möglich." Wichtig sei, gegen den Trend, oder auch früh genug zu kaufen. "Gerade bei Grafiken kann man so signifikante Arbeiten erwerben."

Wie viele andere Häuser versucht auch die Kunsthalle Bremen neue Formen der Inszenierung und Interpretation zu finden. "Der Spagat zwischen Tradition und Öffnung des Hauses ist sicher eine der interessantesten Aufgaben der vergangenen Jahre", sagt Grunenberg. Mit einer neuen Website, mit einem Kreis für junge Mitglieder versucht man einer Überalterung des Publikums entgegenzuwirken. Die aktuell laufende Ausstellung "What is Love" beispielsweise komme auch beim jungen Publikum extrem gut an, erzählt Grunenberg. Die Schau sei relevant und kritisch.

Die Öffnung erstreckt sich auch auf den Verein. Im Kern zwar noch bürgerschaftlich geprägt, ist er mit knapp 10 000 Mitgliedern doch eine breit aufgestellte Institution geworden. "Damit durchdringen wir alle Schichten der Bevölkerung", sagt der Direktor. "Die Mitgliedschaft im Kunstverein gehört einfach dazu, man tritt nur mit dem Tod wieder aus." Mit einem Beitrag von derzeit zwischen 60 und 90 Euro pro Jahr ist die Mitgliedschaft auch durchaus erschwinglich. Das Geld braucht die Kunsthalle: Etwa 40 Prozent der Kosten für den Betrieb mit seinen 70 Angestellten werden laut Grunenberg von der Stadt getragen, den Rest erwirtschaftet die Kunsthalle mit Beiträgen, Spenden, Sponsoren und Eintrittsgeldern. "Das ist immer eine Herausforderung", sagt der Direktor.

Aber der bevorstehende 200. Geburtstag des Vereins ist auch Ansporn. Schon 2020 will das Haus seine Sammlung neu präsentieren, einen neuen Blick auf die Werke bieten.