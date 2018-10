3. Oktober 2018, 18:58 Uhr Kunsttipp des Tages Tränen des Unrechts

Eine Ausstellung in der Aspekte Galerie befasst sich mit Rassismus und Ausgrenzung in den USA

Unter dem Slogan "All Power to the People" kämpft die Bürgerrechtsbewegung seit den 1950er-Jahren gegen Rassismus und Ausgrenzung in den USA. Vom Black Power Movement, über die Anti-Vietnamkriegs-Proteste bis zu Global Justice und Black Lives Matter stehen viele Oppositionsbewegungen hinter dem Motto. In der gleichnamigen Ausstellung in der Aspekte Galerie der MVHS im Gasteig holen fotografische, filmische und installative Arbeiten internationaler Künstler historische Erfahrungen dieser Proteste ins Jetzt. In deren Rahmen wird erstmals in München auch Allan Sekulas "Waiting for Tear Gas", 1999/2000 gezeigt. Dessen Arbeiten wurden auf der Documenta 11 und 12 ausgestellt. Kuratiert wurde die Ausstellung von Petra Gerschner, am Dienstag, 9. Oktober, 18 Uhr führt sie Besucher persönlich .

All Power to the People - Fotografie, Video, Installation, Eröffnung: Do., 4. Okt., 19 Uhr, Aspekte Galerie im Gasteig, Foyer 2. OG, bis 4. Nov., tägl. 10 bis 22 Uhr, Eintritt frei, Gasteig, Rosenheimer Straße 5, Foyer 2. Stock.