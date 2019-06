23. Juni 2019, 18:51 Uhr Kunstpreis Kristallisation

Angela Staubers "Bilderwürfel" erhält den Kunstpreis "Rampe"

Das Werk soll Symbolcharakter haben, der Titel des Preises auf den Standort auf der Laderampe des Gebäudekomplexes Werk 3 verweisen. Das Ergebnis dieser Überlegungen des Kunst- und Kulturzentrums Whitebox und des Künstlerbedarfs Boesner im Werksviertel führte im vergangenen Herbst zunächst zu dem neu ins Leben gerufenen Kunstpreis "Rampe" und im Ergebnis zu dem preiswürdigen Entwurf "Bilderwürfel" der Künstlerin Angela Stauber. Am Mittwoch, 26. Juni, um 19.30 Uhr wird der "Bilderwürfel" im Eingangsbereich der Whitebox, Atelierstraße 18, vorgestellt.

Stauber hat von ihrem Atelier in der Whitebox aus die baulichen Veränderungen des im Umbruch befindlichen Werksviertels beobachtet und in "Kristallisationsmomenten", wie sie es nennt, festgehalten. Ihr Entwurf sieht einen Quader auf einem Fundament aus Europaletten vor, der vier verschiedene Motive zeigt, die diesen Wandel dokumentieren. Die Motive - Baustellen, Fassaden, Menschen - sind aus farbigen Fensterfolien geschnitten und auf Acrylglas aufgeklebt. So soll das Kunstwerks bei Tag wie bei Nacht aus sich heraus wirken. In der Jurybegründung heißt es, "der Entwurf von Angela Stauber stach durch den bildnerischkünstlerischen Ansatz heraus. Das Kunstwerk strahlt Leichtigkeit aus, spielt aber gleichzeitig mit seiner durch die Formsprache gegebenen plakativen Wirkung."