Fünf junge Künstler sollen in diesem Jahr mit dem Kunstförderpreis in der Sparte "Bildende Kunst" ausgezeichnet werden. Das gab Kunstminister Bernd Sibler bekannt. Für Einzelkünstler ist der Preis mit bis zu 6000 Euro dotiert. Erhalten werden ihn 2019 die Münchner Bildhauerin Iza Tarasewicz, der auf Zeichnungen und plastische Arbeiten spezialisierte Münchner Alexi Tsioris, der multimedial arbeitende Jonas Tröger aus Baiersdorf und sein älterer Bruder Sebastian Tröger, der mittlerweile als Maler in Nürnberg lebt. Der Spezialpreis für "Künstlerisches Handeln im öffentlichen Raum" geht an die Münchnerin Cana Bilir-Meier. Die Verleihung findet am 19. November im Cuvilliés-Theater statt.