Ermittler in Italien haben mehr als 2000 gefälschte Werke bekannter Künstler des 20. Jahrhunderts beschlagnahmt. Besonders dreist imitierten sie den Street-Art-Anonymus.

Von Jörg Häntzschel

Wer auch immer die „Künstler“ waren, mangelnde Vielseitigkeit kann man ihnen nicht vorwerfen. Sie produzierten Skulpturen in Bronze und Marmor, Gemälde, filigrane Zeichnungen und Street-Art, von übermalten Verkehrsschildern bis zu Schablonengraffiti auf Pappkartons. Insgesamt mehr als 2100 Werke. Gegen so viel künstlerische Produktivität wäre nichts einzuwenden, hätten die Hersteller sie nicht als Werke berühmter Künstler des 20. Jahrhunderts ausgegeben, unter ihnen Klee, Picasso, Klimt, Kandinsky, Giacometti, Modigliani und viele, viele mehr. Den größten Anteil an den Werken machen allerdings Arbeiten des sagenumwobenen Anonymus Banksy aus.