Die Ausstellung „Sex Now“ im NRW-Forum in Düsseldorf ist nur für Erwachsene und zeigt eine wilde Mischung aus Sextoys, Plüsch-Genitalien und Kunstwerken. Tiefe hat das nicht.

Von Alexander Menden

Die Form der Klitoris ist mit der eines Bumerangs verglichen worden, bisweilen auch mit der eines umgedrehten Herzens. Das Exemplar des „sexualpädagogischen Kunstkollektivs ,Glitterclit‘“, auf Teddybär-Dimensionen vergrößert, aus glänzendem Stoff genäht und schön weich ausgestopft, erinnert aber eher an die Art Aufblaspielzeug für Nichtschwimmer. Auf jeden Fall erfährt man, wo sie ihren Sitz hat, man kann sie in eine plüschige Vagina einsetzen. Es gibt auch einen korrespondierenden Penis, der genauso glänzt, aber, anatomisch korrekt, mit weniger erektilem Gewebe ausgestattet ist als die Klitoris.