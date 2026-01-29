Der Abend ist vorbei, aber dass die Wunden länger bleiben, die er geschlagen hat, darauf dürften sich wohl alle Beteiligten einigen können. Wenigstens darauf. Denn ansonsten ist man sich, wie üblich in der seit dem 7. Oktober 2023 tobenden Debatte um Israel und Gaza, um Cancelling und Terrorverherrlichung, auch hier in Düsseldorf in nichts einig.