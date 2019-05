28. Mai 2019, 18:50 Uhr Kunst Wo Wörter und Ideen sprießen

Schönes in der Short Time Galerie, einem Raum, der kein leichter war

Von Evelyn Vogel

"Wir konnten ein paar schöne Projekte verwirklichen", sagt Elli Hurst, eine der beiden Macherinnen der Short Time Galerie in der Alten Akademie. Das Fazit klingt zunächst nach vollem Erfolg. Doch das große "Aber" in ihren Worten ist unüberhörbar. Denn die meisten Projekte, die sie und Kathrin Winter in den zurückliegenden fünf Monaten umsetzen konnten, sind unabhängig von der Besonderheit des Gebäudes entstanden.

Aber Hurst gibt auch zu, dass die Erwartungshaltung bei ihnen recht hoch war. In dem "Freiraum auf Zeit mit Langzeitwirkung" sollten alle kooperieren, kollaborieren und "kokreativ" sein. Der Gedanke, wo so viele Kreative auf einem Haufen sind, müssen doch auch kreative Netzwerke entstehen, ist ja auch charmant. Doch fünf Monate sind eine kurze Zeit. Ob sich etwas entwickelt, kann keiner vorhersagen. Und ohne vorbereitetes Programm, verschenkt man womöglich eine Riesenchance. Also hatten sich Hurst und Winter ein Programm überlegt, mit dem sie ihrem Raum 519 Leben einhauchen wollten. So startete die Short Time Galerie mit der Gruppenausstellung "Bürobotanik", der die Verbindung zwischen Natur und Büroalltag thematisierte und den geschlossenen Raum nach außen öffnen sollte. Der Auseinandersetzung mit dem Raum folgte die mit dem Gebäude: Für die Ausstellung "Rasterfahndung" hatte die Münchner Fotografin Barbara Donaubauer die Struktur des Leerstands in der Alten Akademie mit der Kamera eingefangen. Ihre fotografische Spurensuche wurde den rasterartigen druckgrafischen Werken der niederländischen Künstlerin Sigrid Calon gegenübergestellt. Ein Projekt mit Judith Eggers hatte Kathrin Winter im Vorfeld als "Artist in Office" bezeichnet. Die multimedial und installativ arbeitende Künstlerin hatte in der Pop-up-Galerie eine papierne Rauminstallation mit dem Titel "Superzelle" entworfen, in der sie zur Eröffnung auch eine Performance veranstaltete. Da blitzte und krachte, wehte und rauschte es ganz gewaltig im Blätterwald. Mit einer Gruppenausstellung unter dem Motto "Zusammen(Schluss)" wird sich die Short Time Galerie von ihrem Raum verabschieden. Einem Raum, der kein leichter war, wie Hurst meint. Einer, der außerhalb der Publikumsabende auch sehr "beklemmend" sein konnte.

Der vielleicht größte Publikumserfolg der Short Time Galerie war das im Raum 519 eingerichtete "Amt für Lyrik und Gefühlsverarbeitung". Dort konnten die Besucher mit Hilfe von Antragsformularen bei der Dichterin Sabine Magnet Gedichte "beantragen", die sie in eine alte Schreibmaschine hämmerte - ein vorsintflutlich anmutendes Exemplar, das von Anfang an räumlich im Mittelpunkt der Short Time Galerie gestanden hatte. Dass sich der Raum in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude in eine derart gefühlsbetonte "Amtsstube" verwandeln würde, in der im Akkord wortreich geliebt und gelitten wurde, überraschte alle und ließ die Besucher Schlange stehen. Wegen des großen Erfolges wird zum "SP CE Closing" an diesem Mittwoch Magnet im Eingangsbereich der Alten Akademie "Poetry to go" liefern. So hinterlässt eine Aktion der Short Time Galerie doch noch Spuren im Sinne der kollaborativen Zwischennutzung.