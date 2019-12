Kunstauktion mit über 110 Bildern in Darßer Arche in Wieck

Wieck auf dem Darß (dpa/mv) - In der Darßer Arche in Wieck auf dem Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) werden am heutigen Mittwoch mehr als 110 Werke von Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern versteigert. Wie der Veranstalter berichtete, stehen die Arbeiten von Künstlern der Künstlerkolonien Ahrenshoop, Hiddensee und Schwaan im Fokus. Die Bedeutung dieser Kolonien wird von Experten für die Entwicklung der Modernen Kunst immer höher eingeschätzt. Dort hätten sich die Künstler fernab der verkrusteten Akademien austauschen können. In diesem Jahr jährt sich die Gründung des Hiddenseer Künstlerinnenbundes zum 100. Mal.