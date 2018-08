27. August 2018, 19:01 Uhr Kunst und Theater Das Detroit-Gefühl

Improvisierte Autokinos, Drohnen im Drogeriemarkt und ein Supermarkt im Theaterfoyer sollen bei der Biennale in Wiesbaden für Krise und Verfall des Stadtraums stehen.

Von Till Briegleb

Zwei ältere Herren mit weißem Schnauzbart, Hawaii-Hemd und Baseball-Käppi stehen in den Theaterkolonnaden der Kurstadt Wiesbaden und ereifern sich bis Spuckekügelchen fliegen. Grund ihrer Erregung? Ein Rewe-Markt. Anstatt sich zu freuen, dass es neben dem berühmten Spielcasino, wo sich Dostojewski vor 150 Jahren ruiniert hat, endlich eine Einkaufsmöglichkeit gibt, verdammen sie diese "unmögliche" Eröffnung. Und sie haben natürlich recht. Eigentlich ist es unmöglich, dass ein Supermarkt in das Goldbarock-Foyer eines Theaters einzieht und dort Tiefkühlpizza und Softdrinks unter wilhelminischen Deckengemälden und nackten Gipsmädchen verkauft.

"Noch unmöglich", würden die Kuratoren der Wiesbaden-Biennale vermutlich sagen, die diese aggressive Zweckentfremdung des Hessischen Staatstheaters organisiert haben. Maria Magdalena Ludewig und Martin Hammer, die zum zweiten Mal das neu formierte Sommerfestival in der hessischen Hauptstadt kuratierten, nennen diese Ausgabe nicht zufällig "Bad News". Sie wollen mit künstlerischen Interventionen im Stadtraum ein Gefühl von Krise erzeugen.

Ihr Fantasieprospekt, den sie dazu ausbreiten, ist der des Verfalls von Stadt und Kultur. Um dieses Detroit-Gefühl an einem Ort erlebbar zu machen, der von teurer Boutiquenmode und Kronleuchtern geprägt ist, wurde das Staatstheater noch mit zwei anderen Eingriffen profanisiert. Zur Prachtfassade führt eine riesige Holzrampe, über die Pkw auf die Bühne gerollt werden, um ein Autokino zu bilden, während im Keller ein "Pornokino" Einzug hält.

Natürlich ist das alles nicht wirklich gemein. Die meisten Neukunden vom "Rewe Staatstheater" reagieren amüsiert auf den zehntägigen Markt im Schmuckfoyer. Die Autos, in denen sitzend man Film-Oldies wie "Das Große Fressen" oder "Hundstage" sehen kann, sind polierte Wertobjekte aus der Zeit, als Autodesign noch Charakter hatte. Und im Souterrain für Schmuddelfilmchen laufen tatsächlich Kunstvideos und kleine Theaterstücke über prekäre Lebensverhältnisse, die auch früher hier hätten gezeigt werden können, als das Festival unter der Intendanz von Manfred Beilharz noch "Neue Stücke aus Europa" hieß und der zeitgenössischen Dramatik gewidmet war.

Endlich nicht nur Sekt und teure Häppchen: Der Pop-up-Supermarkt im Staatstheaters Wiesbaden. (Foto: Jeva Griskjane/Hessisches Staatstheater Wiesbaden)

Aber der konsequente Wunsch von Ludewig und Hammer, die satte Wohlstandsgewöhnung zu stören, die man unter Boutique-Kunden mit Schnauzbart oder ohne finden mag, erregt auch mit anderen Aktionen Aufsehen. Als Santiago Sierra einen militärischen Zaun von 333 Metern Länge, den man mit einer Zugmaschine in Sekunden als unüberwindliches Hindernis entfalten kann, quer über ein belebte Liegewiese zieht, versucht sich ein Mann im Jeanshemd - wie sich auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking ein einsamer Mann mit Aktentasche den Panzern in den Weg stellte - vor den Trecker zu werfen. Und die kurzzeitige Umbenennung der vierten Spielstätte des Theaters in ein Kabarett "Migrantenstadl" mit dem Slogan "Integriert euch nicht!" führt zum reflexhaften Skandal-Gebrüll der AfD über den "allerneusten Unsinn der muslimischen Community, die eigene Nicht-Integriertheit zu bejubeln", um dann gegen "Integrationskurse" des Banf zu hetzen.

Tatsächlich hat Wiesbaden auch seine Teilung in ein Charlottenburg und ein Neukölln, und in dem Teil der Stadt, wo Schischa-Qualm und "Digga" zu Hause sind, liegt das eigentliche Zentrum dieser Urbanitätskritik. Die im Jahr 1985 eröffnete und 2016 endgültig verwaiste "City-Passage", eine labyrinthische Ruine des Brutalismus für den Traum vom modernen Konsum, wurde Künstlern übergeben, die dort im Geist der in Wiesbaden geborenen Fluxus-Bewegung Unordnung stiften durften.

Im ehemaligen Stadtcafé inszeniert Markus Öhrn "Häusliche Gewalt" zwischen Füßemassieren und Totschlag zu Musik von Schubert und Ravel. Roger Ballen installiert in der gläsernen Ladenpassage zombiehafte Dioramen von bankrotten Händlern, deren kommerziellen Albträume sich in blutrote Szenen schreiender Verwesung verwandelt haben. Florentina Holzinger besprüht eine ehemalige Bauchtanzdisco mit rätselhaften Parolen und läßt eine klassische Ballett-Tänzerin im Tutu auftreten. Thomas Bo Nilsson und Julian Eicke richten eine Bunkerwelt "Betreutes Leben" ein, Tetsuya Umeda & Yosuke Amemiya verwandeln ein Chinarestaurant in eine mysteriöse Wasser-Kultstätte, und Rabih Mroué und Dina Khouri lassen in der einstigen Schlecker-Filiale Drohnen ihre Kreise ziehen.

In der Tanzperformance „Sorry“ regnet es flüssige Schokolade. (Foto: Florian Krauss/Hessisches Staatstheater Wiesbaden)

Zudem kann man in der Fußgängerzone vor der Tür Erik van Lieshout begegnen, der Passanten in einer riesigen Heinecken-Dose durch die Gasen rollt, oder einem bettelnden Ghettoblaster von Dries Verhoeven. So verbreitet dieser performative und installative Teil der Biennale die anregende Atmosphäre vergangener Künstlerviertel. Die wilden Gründerjahre späterer Starkunst in Soho, im East End oder in Kreuzberg, wo in der Aufräumpause zwischen Kaltem Krieg und Investoren-Übernahme der Stadt noch kreative Freiheit in verfallenden Immobilien herrschte, erlebt hier ein spätes romantisches Echo.

Während diese aufwendig inszenierte Krisenkunst erfolgreich bemüht ist, den Widerspruch zu einer Gesellschaft zu formulieren, die vor allem an Statussymbolen Interesse zeigt, beschäftigt sich der Theaterteil von "Bad News" viel mit dem Interkulturellen. Die Zusammenarbeit des deutschen Performance-Kollektivs "Monster Truck" mit dem nigerianischen Choreografen Segun Adefila und fünf jugendlichen Tänzern seiner Slum-Tanzschule in Lagos, "Sorry", ist ein hochästhetisches und zugleich irritierend mit Rassestereotypen spielendes Tanzstück im Schokoladenregen, das ohne Belehrungsattitüde Konflikt verbildlicht.

Das vielfach ausgezeichnete Stück "Five Easy Pieces" von Milo Rau erzählt mit seinen Kinderdarstellern unter Führung von Peter Seynaeve über den Gewalttransfer aus dem belgischen Kolonialreich Kongo zu Marc Dutroux, dem Kindermörder. Oder der Nachhilfeunterricht in Sachen "Türken verstehen" von Jilet Ayşe im Migrantenstadl klärt rassistische Subtexte für Alberne. Und so zieht das explizit Politische und Konsumkritische für ein paar Tage durch diese kriegsverschonte Kurstadt mit ihren frei fliegenden Papageien und den vielen vollverschleierten Superreichen, um mit ein paar Großstadt-Dystopien zu nerven. Die Antwort sind fliegende Spuckekügelchen als Zeichen des Unbehagens und die Frage: Ist die Krise in der Idylle schon angekommen? Die Bad News heißen jedenfalls nicht Rewe.

Noch bis 2. September, Programm: www.wiesbaden-biennale.eu