5. Juni 2019, 18:51 Uhr Kunst Spätwerk mit Wucht

Zur Schenkung von Georg Baselitz an die Staatsgemäldesammlungen "zu Ehren von Herzog Franz" gehören die Gemälde "Piet in kurzer Hose (Remix)", ...

Die Schenkung von Georg Baselitz an die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ist bedrückend und beglückend zugleich

Von Evelyn Vogel

Stolz sind sie in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen auf diese Schenkung. Dieser Stolz wird vielleicht nur noch von der damit verbundenen Dankbarkeit übertroffen. Dankbar natürlich gegenüber dem schenkenden Künstler Georg Baselitz, der damit am eigenen Nachruhm arbeitet. Dankbar aber auch gegenüber dem Spiritus Rector: Franz Herzog von Bayern. Ohne ihn wäre bekanntermaßen vieles nicht vorhanden in der Sammlung zeitgenössischer Kunst in der Pinakothek der Moderne. Er gilt als Stifter und Anstifter gleichermaßen. Nun war er auch die treibende Kraft hinter dieser Schenkung, mit der die Pinakothek ihren Bestand an Werken von Georg Baselitz aus den zurückliegenden 57 Jahren auf nunmehr 31 Einzelwerke erhöhen konnte.

Doch man verehrt und liebt Baselitz in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen nicht erst seit gestern. Das erste Werk wurde 1972 erworben. Und so ziemlich jeder, der in den vergangenen 50 Jahren über Ankäufe für die Sammlung zeitgenössischer Kunst zu entscheiden hatte, war ein Befürworter der Kunst des Mannes, der als einer der bekanntesten deutschen Künstler gilt und dessen Werk - seit er 1969 begann, seine Motive kopfüber zu malen - auch so unverkennbar ist. Deshalb wird die Schenkung auch explizit als "Ausdruck einer über Jahrzehnte kontinuierlichen Verbundenheit zwischen dem international anerkannten deutschen Künstler, einem seiner frühesten Sammler und langjährigem Wegbegleiter sowie den Mitarbeitern des Museums" bezeichnet.

Nun also kommen sieben weitere Werke von Baselitz - sechs Skulpturen und eine Plastik aus den Jahren 2008 bis 2017 - in den Sammlungsbestand und werden in dem Künstlerraum, der längst Baselitz-Raum heißt, präsentiert. Und der löst einen gehörigen Wow-Effekt aus.

Dagegen kann selbst der gestürzte Adler von 1972, der sich schon seit einiger Zeit im Hause befindet und nun erneut an der Außenseite des Ausstellungsraumes gehängt wurde, nicht so recht anstinken. Was sagt das aus über ein Spätwerk eines Künstlers, dass es eine solche Wucht zu entfalten vermag? Ist es das allgemeingültig berührende Thema des Menschen in seiner eigenen Vergänglichkeit, mit dem sich Baselitz angesichts des eigenen 81. Lebensjahres intensiv auseinandersetzt? Ist es die Technik, mit er dieses Menschsein vor allem malerisch, mit zahlreichen gesellschaftlichen Bezügen und Verweisen auf Künstlerkollegen und deren Bedeutsamkeit in der Kunstgeschichte durchdekliniert? Oder ist es einfach nur die schiere Größe der Figuren, die hier auf drei Metern Breite und fast fünf Metern Höhe Spalier bilden für die am Boden liegende Doppelkopffigur und in ihrer Gesamtheit den Raum beinahe zu sprengen scheinen?

Dass dabei hängetechnisch alles auf das dunkle Gemälde "Avignon ade" von 2017 (entstanden in der Nachfolge der Avignon-Serie, die 2015 auf der Venedig-Biennale zu sehen war) zuzulaufen scheint, ist ein geschickter Schachzug. Steigert dies doch die Sogwirkung, die der Raum entfaltet. Erst wenn man dann darin steht und sich umwendet, wird man der schwarzen, am Boden liegenden Skulptur "Zero Ende" von 2013 richtig "angesichtig". Von den Kopf stehenden Leibern - beim "Avignon"-Motiv zudem gespalten und märtyrerhaft geschunden wirkend - geht der Blick zu dem am Boden liegenden Paar, verwachsen wie siamesische Zwillinge.

Dass man Baselitz auch noch das Gemälde "Piet in kurzer Hose (Remix)" von 2008 und die besagte Plastik "abluchsen" konnte, wirkt wie ein doppeltes Tüpfelchen auf der Schenkung. Vielleicht schreibt man Baselitz in der Pinakothek der Moderne in Zukunft Baselïtz.