Das Amsterdamer Rijksmuseum hat ein lange aus der Öffentlichkeit verschwundenes Gemälde als ein Werk Rembrandts identifiziert. Es handelt sich um das Bild „Vision von Zacharias im Tempel“, das 1633 entstanden ist. Das Bild zeigt eine biblische Szene, in der der Erzengel Gabriel – der selbst nicht abgebildet ist – dem Priester Zacharias im Tempel verkündet, dass er und seine Frau einen Sohn haben werden: Johannes den Täufer.