KunstErst ein Rembrandt, dann keiner, dann doch wieder einer

Das neu entdeckte, von Experten Rembrandt zugeschriebene Gemälde „Vision von Zacharias im Tempel“ auf einer Staffelei im Rijksmuseum.
Das neu entdeckte, von Experten Rembrandt zugeschriebene Gemälde „Vision von Zacharias im Tempel“ auf einer Staffelei im Rijksmuseum. (Foto: KOEN VAN WEEL/AFP)

Das Amsterdamer Rijksmuseum hat ein lange aus der Öffentlichkeit verschwundenes Gemälde als Werk Rembrandt van Rijns identifiziert. Ist das jetzt eine Sensation?

Von Jörg Häntzschel

Das Amsterdamer Rijksmuseum hat ein lange aus der Öffentlichkeit verschwundenes Gemälde als ein Werk Rembrandts identifiziert. Es handelt sich um das Bild „Vision von Zacharias im Tempel“, das 1633 entstanden ist. Das Bild zeigt eine biblische Szene, in der der Erzengel Gabriel – der selbst nicht abgebildet ist – dem Priester Zacharias im Tempel verkündet, dass er und seine Frau einen Sohn haben werden: Johannes den Täufer.

Kunstmarkt
:Abgehängt

Der "Salvator Mundi", das teuerste je verauktionierte Gemälde, reiste offenbar in den Pariser Louvre - und ließ die Experten dort an Leonardo da Vincis eigenhändiger Autorschaft zweifeln.

Von Kia Vahland

