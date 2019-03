27. März 2019, 18:47 Uhr Kunst Mit Caravaggio ins neue Jahr

Die Staatsgemäldesammlungen ziehen Bilanz und blicken nach vorn

Von Jürgen Moises

Zehntausende Besucher waren es, die in langen Schlangen vor dem Museum standen und bis zu zweieinhalb Stunden Wartezeit in Kauf nahmen, um die Werke in der Neuen Pinakothek zu sehen. Anlass dafür war die inzwischen erfolgte Schließung des Museums sowie die Tatsache, dass der Besuch in den beiden letzten Dezemberwochen keinen Eintritt kostete. Seit Anfang des Jahres werden die Kunstwerke genauso wie die Büros, die Bibliothek oder die Verwaltung nun in Ausweichquartiere umgesiedelt, damit dann irgendwann die Sanierung beginnen kann. Nötig machen diese Brandschutz- und Sicherheitsmängel, deren Behebung sich ähnlich zuvor auch in der Alten Pinakothek nicht mehr länger aufschieben ließ.

Für Kunstinteressierte bedeutet die längere Schließung natürlich einen großen, aber dann doch auch nicht vollständigen Verlust. Denn zum einen wurden, wie man bei der Jahrespressekonferenz der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen erfahren konnte, ausgewählte Gemälde von Moritz von Schwind, Carl Spitzweg, Anselm Feuerbach, Hans von Marées und Arnold Böcklin in die Sammlung Schack integriert und sind nun dort als Teil der Dauerausstellung zu sehen. Zum anderen werden weitere Werke aus der Neuen Pinakothek vom 25. Juli an in der Alten Pinakothek gezeigt, um dort dann, wie es der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen Bernhard Maaz beschrieb, in einem neuen Licht zu erscheinen.

Während es in der Neuen Pinakothek die bevorstehende Schließung war, welche einen kleinen Besucherrekord bescherte, war es in der Alten Pinakothek die Ausstellung "Florenz und seine Maler", die dem Haus mit 138 000 Gästen zur bisher höchsten Besucherzahl überhaupt verhalf. Die Ausstellung "Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses" in der Pinakothek der Moderne konnte immerhin fast 100 000 Besucher verzeichnen. Auch das laufende Ausstellungsjahr 2019 verspricht im Hinblick auf die Besucherzahlen, aber natürlich auch in puncto Qualität so einiges. Ein erster Höhepunkt dürfte dabei die Schau "Utrecht, Caravaggio und Europa" in der Alten Pinakothek werden, die vom 17. April an mehr als 70 Werke der bedeutendsten Caravaggisten wie etwa Bartolomeo Manfredi oder Gerard van Honthorst präsentiert.

Am 25. Oktober folgt mit einer Ausstellung zu Anthonis van Dyck in der Alten Pinakothek ein weiteres Highlight. Parallel dazu wird vom 12. Oktober dieses Jahres an mit Jacobus Vrel ein weiterer bedeutender Niederländer des 17. Jahrhunderts gezeigt, der vielleicht nicht so bekannt ist wie van Dyck, dafür aber nun für eine breitere Öffentlichkeit zu entdecken sein wird. Ähnliches gilt für den 2012 verstorbenen, belgischen Künstlers Raoul de Keyser, der vor allem als "Maler-Maler" geschätzt wird und dem die Pinakothek der Moderne vom 5. April an die erste große Werkschau in Deutschland überhaupt widmet.

Eine weitere Ausstellung in der Pinakothek der Moderne, die am 12. Juli beginnt, stellt die Fotografin Aenne Biermann ins Zentrum, und vom 8. November an sind ebenfalls in der Pinakothek der Moderne unter dem Titel "Feelings" Kunstwerke zu sehen, die, so das Versprechen, den Betrachter unmittelbar "ins Herz" treffen. Was es ebenfalls zu erwähnen gilt, das ist der zehnte Geburtstag des Museums Brandhorst. Dieser wird vom 24. Mai an mit der Sonderschau "Forever Young" begangen, für die die bisherige Dauerausstellungen um zahlreiche Neuerwerbungen ergänzt wird. Der inzwischen fest etablierte Tag der Restaurierung ist für den 13. Oktober eingeplant, und bereits am 10. April findet erstmals der ebenfalls dann alljährlich geplante Tag der Provenienzforschung mit Sonderveranstaltungen in verschiedenen Museen statt. Dass man das Thema Provenienzforschung bei den Staatsgemäldesammlungen ernst nimmt, zeigt ein aktuell laufendes Projekt, das alle Erwerbungen in den Jahren 1933 bis 1945 untersucht. Die Ergebnisse werden genauso wie demnächst auch die kompletten Bestandskataloge der Alten und Neuen Pinakothek online gestellt, um, so Bernhard Maaz, Provenienzforschern in aller Welt "die maximal Zugängigkeit" in dieser Hinsicht zu gewährleisten.