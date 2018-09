28. September 2018, 18:59 Uhr Kunst Mehr als nur ein Hippietraum

Der Künstler Victor Vasarely gilt als wichtiger Impulsgeber der Swinging Sixties, dabei bietet sein Werk viel mehr als psychedelische Spielereien. Das Frankfurter Städel Museum widmet ihm eine große Retrospektive.

Von Till Briegleb

Es gibt ein Wort, das im Zusammenhang mit Victor Vasarely immer wieder fällt: "psychedelisch" seien seine starkfarbigen Raumverzerrungen auf der Leinwand, seine flirrenden Muster und suggestiven Spiele mit der Perspektive.

So heißt es auch in der großen Retrospektive des ungarischen Künstlers im Frankfurter Städel Museum, die jetzt eröffnet wurde. Dieser Begriff scheint für viele Betrachter extrem naheliegend angesichts der beeindruckenden optischen Wölbungseffekte und der knallbunten Farbverläufe seiner Kunst. Der einst überaus populäre, mittlerweile etwas vergessene Konzeptmaler, der als Erfinder der so genannten Op-Art (der optischen Kunst) gilt, erscheint ganz logisch als ein Malerfürst des Psychedelischen.

Aber waren Vasarelys geradezu pedantisch mit Lineal und Kreisschablonen gemalten Wiederholungsmuster wirklich Teil derselben Kultur, zu der Grateful Dead gehörten, Nackttänze auf LSD bei Vollmond im Wald, Alejandro-Jodorowsky-Filme und mit Patschuli vollgesogene afghanische Stickblusen, die beim Meditieren oder Bongospielen im Park zerschlissen wurden? Ist Op-Art wirklich eine Operation zur Bewusstseinserweiterung gewesen, die Grenzen zwischen Wahrnehmung und Vorstellung verwischt, bis das Hirn glaubt, der Körper könne fliegen?

Geometrische Formen sind der Ursprung seiner Kunst

Der lange Spaziergang durch die zwei Geschosse Ölbilder im Städel lässt mit jedem Schritt stärker an dieser Vereinnahmung zweifeln. Der Parcours beginnt rückschreitend bei Vasarelys späten Arbeiten aus den Sechzigern und Siebzigern, als er bereits Posterlieferant für das poppige Lebensgefühl war, und führt von dort zurück zu seinen Anfängen in den Zwanzigern, wo der 1906 geborene Werbezeichner erste Bildversuche im Stil angesagter Avantgarden unternahm. Die angebliche Verwandtschaft zur psychedelischen Subkultur, zu den Drogen-, Hippie- und Protestmotiven mit ihrer esoterischen Transzendenzsehnsucht, aber auch zur befreiten Mode der Sixties, verliert im Blick auf das Lebenswerk an Schlüssigkeit.

Zweifellos waren Vasarelys originelle Blasen und Tunnel aus bunten Quadraten und Kreisen für die meisten Menschen, die diese Epoche bewusst miterlebt haben, ein prägender Ausdruck des geistigen und ästhetischen Bruchs zur Nachkriegszeit. Nur findet man in dieser extrem kontrollierten Malerei eher gegenteilige Prinzipien am Werk als die jener Selbstbefreiungstheorien und Lebensexperimente in den Umbruchjahren der westlichen Zivilisation.

Vasarelys Kunst ist vielmehr tief verwurzelt in Konzepten einer rationalen Moderne: in dem verfrühten Grabstein der Malerei, den Kasimir Malewitsch mit dem "Schwarzen Quadrat" 1915 schuf, in der geometrischen Reduktion der Bauhaus-Schule, oder in Abstraktionen im Geist moderner Kompositionsregeln. Überhaupt ist nicht die schillernde Schliere, die eher typisch scheint für das psychedelische Sehen, sondern das präzise Quadrat die zentrale Grundform von Vasarelys Kunst. Bereits in seiner Ausbildung an der Budapester Privatschule des bauhaus-geschulten Sándor Bortnyik begegnete er 1929 der gleichseitigen Form und adaptiert sie in Farbstudien. Grenzen klar ziehen, nicht sie zu verwischen, ist fortan das Credo von Vasarelys mathematischer Kunst.

Dem Verleger Gerd Hatje dekorierte er den Swimmingpool

Fröhlich leuchtende Farben waren überhaupt erst der letzte Bestandteil dieser Entwicklung zum Op-Art-Papst. Vorher malte Victor Vasarely mit Vorliebe in Schwarz-Weiß-Kontrasten oder Farben mit starkem Grauanteil. Doch selbst die schrillen Bilder der letzten Op-Art-Phase, die man vor allem mit ihm identifiziert, wurden aus der Adaption des "Schwarzen Quadrats" entwickelt. Aus ersten Verfremdungsbildern dieser abstrakten Behauptung entwickelte Vasarely sein "Plastisches Alphabet" aus Kreis und Rechteck. Diesen binären Formencode, der seinen berühmtesten Gemälden, Skulpturen und Kunst-am-Bau-Strukturen zugrunde liegt, verstand Vasarely - in typisch moderner Haltung - als universelles System. Ein basales Zeichensystem, aus dem sich alles andere entwickeln ließ, und dessen heiliges Kreuz die Symmetrie ist.

Auch ein Freak oder Rebell ist Victor Vasarely nie gewesen, um sich damit die Zuneigung kritisch-fröhlicher Zeitgenossen zu verdienen. Er floh 1930 nach Paris vor einer Mitstudentin, die von ihm schwanger war (die ihm dann hinterher reiste und seine Frau wurde). Er verbrachte Krieg und Naziherrschaft in Frankreich völlig unauffällig als Werbegrafiker. Wobei es ihm damit wohl gelang, die jüdische Frau, die er einst sitzen lassen wollte, vor der Deportation zu bewahren.

Nach dem Krieg lebte Vasarely als "rundum angepasster Mann", wie es einer der Kuratoren der Städel-Ausstellung, Martin Engler, beschreibt (die andere Kuratorin ist Jana Baumann, die demnächst ans Münchner Haus der Kunst wechseln wird). Vasarely suchte eher die Nähe zu französischen Präsidenten oder der CSU als zu irgendwelchen Anti-Geistern. Und auch seine Vorstellungen einer "demokratischen Kunst", die er in seiner Arbeit erfüllt sah und gerne auf die Gesellschaft als Modell ausgeweitet hätte, ist warm gebettet in den Mainstream dieser Zeit. Wie die Vertreter der architektonischen Nachkriegsmoderne, denen Vasarely sich nahe fühlte, verstand er "Demokratie" in der Kunst als eine serielle Maßnahme äußerlich ähnlicher Lebens- und Geschmacksverhältnisse, nicht als Emanzipation von einem Regime, sei es politisch oder ästhetisch geprägt.

Doch obwohl Vasarelys Kunstkonzept sich in der Entwicklungslinie betrachtet stark zu wehren beginnt gegen die Rolle eines Impulsgebers für die "Swinging Sixties", war es wohl genau die vermittelnde Ästhetik seiner Op-Art-Werke, die ihn so außergewöhnlich populär werden ließen, dass schließlich zahlreiche Assistenten nach seinen Vorgaben neue Werke produzieren mussten. Die rechtwinklige Stringenz moderner Architektur kombinierte er mit dem Farbpatchwork der Folklore-Mode. Die prägnante Setzung der Farbfeldmalerei übertrug er ins volkstümliche Mosaik. Die harte Setzung des binären Systems aus Kreis und Quadrat, die eher trockene Wissenschaft suggeriert, verwandelte er in verblüffende Kirmeseffekte von Ausstülpung, Glanz und Bewegung. Mit dem wachsenden Erfolg seiner Bilder und ihrer Einbindung in eine neu ausgerufene Kunstbewegung durch große Ausstellungen Mitte der Sechziger, gewann Vasarely auch das Selbstvertrauen, seine Vorstellungen einer "Farbigen Stadt" als idealem Wohnort für die Moderne zu formulieren. Und als "humanistisches Ideal" für eine Kunst, die das Elend erleichtert, wollte er seine farbig-geometrische Arbeit zu den Armen bringen, etwa in einem "City Project" für Cleveland.

Aber schließlich blieben seine architektonisch-sozialen Ambitionen doch im Rahmen von Kunst-am-Bau-Projekten, wie er sie an der Universität Caracas und an der Ruhr-Uni Bochum verwirklichen konnte, aber auch für private Auftraggeber wie den Verleger Gerd Hatje, dem er den Swimmingpool dekorierte.

Doch schließlich legt diese umfangreiche Würdigung des 1997 an Krebs gestorbenen Künstlers es nahe, seine originellen Bilderfindungen von allem ideologischen und kulturhistorischen Ballast zu befreien. Die anspringende Wirkung dieser großformatigen Wiederholungssysteme in den Farben einer Blumenwiese ist im Zeitalter der Computergrafik von geradezu visionärer Kraft. Umso mehr man Victor Vasarelys Arbeiten von den Bezügen befreit, auch von den recht willkürlich gewählten Titeln, die von Orts- bis zu Sternennamen reichen, umso meditativer wird der Sog, die sie immer noch ausüben. Und damit beginnt dann doch das Verwischen der Grenze zwischen Bild und Betrachter, das begriffslose Verlieren in der reinen Optik eines überwältigenden Zeichensystems, die man mit Fug und Recht "psychedelisch" nennen kann.

Städel Museum Frankfurt, bis 13. Januar 2019. Katalog: "Victor Vasarely - Im Labyrinth der Moderne", Verlag für Moderne Kunst, Wien, 250 Seiten, 39 Euro. www.staedelmuseum.de