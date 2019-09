Kunsthallen-Chef Holten will in Mannheim neue Ära einläuten

Mannheim (dpa/lsw) - Der neue Chef der Mannheimer Kunsthalle, Johan Holten, will nach seinem Start eine Ära einläuten. Nachdem die Leitung seiner Vorgängerin im Zeichen des Museumsneubaus gestanden habe, werde er sich dem Thema "Umbau" widmen, kündigte Holten am Donnerstag in Mannheim an. Dazu will der 43-Jährige im Sommer 2020 mit einer Ausstellung der Werke dreier zeitgenössischer Bildhauerinnen aus China, USA und Deutschland Fragen der Integration im weitesten Sinne beleuchten. Es seien Ankäufe der Werke geplant. Einen "Umbau der Kanons" soll die zeitgleiche Schau zu vergessenen Malerinnen der Neuen Sachlichkeit bewirken, einer Kunstrichtung der Weimarer Republik. Zudem soll das Haus durch kleinere Umbauten und Mobiliar "Wohlfühlräume" für das Publikum erhalten.

Diese erste von Holten konzipierte Ausstellung wird möglich, weil eine Schau zu Anselm Kiefer auf den Herbst verschoben wird. Am 27. September dieses Jahres wird Holten die von seiner Vorgängerin geplante Matisse-Ausstellung eröffnen. Derzeit versuche er noch, den "Biorhythmus" der Kunsthalle mit ihren 50 Mitarbeitern kennenzulernen, sagte der frühere Direktor der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.

Dort hatte der Kunsthistoriker und ehemalige Profi-Ballett-Tänzer etwa mit der Ausstellung "Room Service - Vom Hotel in der Kunst und Künstlern im Hotel" breites Echo auslöst. Der gebürtige Däne übernahm Anfang September die Nachfolge von Ulrike Lorenz in Mannheim. Diese steht nun an der Spitze der Klassik Stiftung Weimar.